Британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, после заявления о сложения с себя полномочий превратились в настоящих домоседов
Паре нравится тихий образ жизни. Меган и Гарри предпочитают долгие прогулки с сыном Арчи и собаками, а также занимаются йогой. Герцогиня даже любит готовить. Об этом сообщил источник журналу People.
По словам инсайдера, пара полюбила бывать на улице в Канаде. В этом нет ничего необычного, ведь супруги живут на живописном острове Ванкувер.
Стоит отметить, цена особняка, находящегося у тихоокеанского побережья, в котором проживает семья составляет 14 миллионов долларов.
Однако герцоги Сассекские все же готовятся к переезду. Пара уже ищет жилье в Лос-Анджелесе (США).
Как выглядит самый красивый преступник в мире: "шикарный мужчина", топ фото
Гибкая экс-Nikita без белья выронила прелести в шпагате: "Пантера, огнище"
Горячая Каменских осмелилась выйти на сцену в крошечном белье, Потап не сдержался: "Это слишком"
Коронавирус обвалит украинскую экономику: гривну ждет катастрофа, "как в 2008 году..."
Только бросать дом в Канаде, скорее всего, семья не будет.
Сейчас Меган Маркл значительно меньше находится в стрессах. Она и ее муж пытаются жить, как обычные родители, а их ребенок является приоритетом.
Напомним, поп-звезда Мадонна недавно обратилась к Меган Маркл и принцу Гарри с предложением.
Артистка в своем Инстаграм записала видео, в котором предложила семье переехать в апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, ведь, по мнению артистки, в Канаде скучно.
По словам звезды, она позволит арендовать апартаменты в районе Central Park West, где есть две спальни и открывается лучший вид на Манхэттен.
Ранее мы писали, что Меган Маркл живут в доме в Канаде пару месяцев. Пара закрылась шторой из брезента, которую повесили на ворота. Также добавили камеру "безопасности" вдоль пляжа и поставили табличку "никаких вторжений".
Супруги не скучают по дворцу в Британии, однако у принца есть тоска по торжественным военным мероприятиям, в которых он принимал участие.
Для него, как для мужчины, который служил 10 лет в Афганистане, это много значило. А вот звание "Ваше Высочество" его не беспокоит.
Напомним также, что известный британский ведущий Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки. При этом признался - он понимает, что Меган не выдержала испытания жизнью. Ведущий считает, что королевская жизнь шокировала неподготовленную Меган.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.