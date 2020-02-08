Британский принц Гарри и его жена, Меган Маркл, после заявления о сложения с себя полномочий превратились в настоящих домоседов

Паре нравится тихий образ жизни. Меган и Гарри предпочитают долгие прогулки с сыном Арчи и собаками, а также занимаются йогой. Герцогиня даже любит готовить. Об этом сообщил источник журналу People.

По словам инсайдера, пара полюбила бывать на улице в Канаде. В этом нет ничего необычного, ведь супруги живут на живописном острове Ванкувер.

Стоит отметить, цена особняка, находящегося у тихоокеанского побережья, в котором проживает семья составляет 14 миллионов долларов.

Однако герцоги Сассекские все же готовятся к переезду. Пара уже ищет жилье в Лос-Анджелесе (США).

Только бросать дом в Канаде, скорее всего, семья не будет.

Сейчас Меган Маркл значительно меньше находится в стрессах. Она и ее муж пытаются жить, как обычные родители, а их ребенок является приоритетом.

Напомним, поп-звезда Мадонна недавно обратилась к Меган Маркл и принцу Гарри с предложением.

Артистка в своем Инстаграм записала видео, в котором предложила семье переехать в апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорке, ведь, по мнению артистки, в Канаде скучно.

По словам звезды, она позволит арендовать апартаменты в районе Central Park West, где есть две спальни и открывается лучший вид на Манхэттен.

Ранее мы писали, что Меган Маркл живут в доме в Канаде пару месяцев. Пара закрылась шторой из брезента, которую повесили на ворота. Также добавили камеру "безопасности" вдоль пляжа и поставили табличку "никаких вторжений".

Супруги не скучают по дворцу в Британии, однако у принца есть тоска по торжественным военным мероприятиям, в которых он принимал участие.

Для него, как для мужчины, который служил 10 лет в Афганистане, это много значило. А вот звание "Ваше Высочество" его не беспокоит.

Напомним также, что известный британский ведущий Джереми Кларксон публично посоветовал Меган Маркл взять себя в руки. При этом признался - он понимает, что Меган не выдержала испытания жизнью. Ведущий считает, что королевская жизнь шокировала неподготовленную Меган.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.