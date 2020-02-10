Легендарная российская певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма "Лед 2"

На кадрах Алла Борисовна показалась в платье свободного кроя с прозрачным передом и плотным задом. Оно, как и лосины, были черного цвета. Рядом с Пугачевой был неизвестный молодой человек в свитшоте, черных штанах, шляпе и с красным конвертом в руках. Об этом пишет Politeka.

Пугачева в этот раз пришла на премьеру фильма "Лед 2". Она проходила в московском "Октябре".

Ранее мы сообщали, что российская певица Алла Пугачева на своем юбилейном концерте исполнила новую песню.

Как выяснилось, автором песни «На коне» является молодой автор Александр Дементьев. Он отправил Примадонне предложение на почту. Через полгода Пугачева ответила ему, предложив купить песню.

Как рассказал Дементьев, у него была сложная финансовая ситуация. Сначала сильно заболела мать, потом отец. Поэт запросил 150 тыс. рублей, на что артистка согласилась. Правда, в договоре было прописано, что за эти деньги автор отказывается от авторских прав. Александр Дементьев договор подписал.

Позже, когда у него снова возникли проблемы с деньгами, он на своем Ютуб-канале стал поливать Пугачеву оскорблениями, заявляя, что он был вынужден отказаться от авторских прав и теперь не получает авторские отчисления. По мнению автора, это несправедливо.

Сообщалось, что легендарная российская певица Алла Пугачева попозировала со своей дочерью, артисткой Кристиной Орбакайте.

Совместная фотография двух знаменитостей появилась на фан-странице Аллы Борисовны Пугачевой в Инстаграм.

На снимке помолодевшая примадонна позирует в стильных порванных джинсах и черной блузке, а Кристина накинула кожаную куртку поверх длинного платья. Лица обоих певиц сияют улыбками.

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