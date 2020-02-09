48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева, экс-возлюбленная певца Сергея Лазарева, поделилась новыми откровениями о личной жизни

Об этоп ишет today.ua

Российская теледива Лера Кудрявцева продолжает удивлять публику откровениями о личной жизни. В конце прошлого года она вызвала взрыв интереса к себе сообщением о "потекших" грудных имплантах.

В этот раз телезвезда решилась пообщаться со своими поклонниками и вновь наговорила много интересного. Телезвезда старалась максимально откровенно отвечать на вопросы.

Так, многих поклонников 48-летней теледивы очень интересует, как ей удалось "закадрить" своего нынешнего мужа – хоккеиста Игоря Макарова, который на 16-лет младше супруги. Разница в возрасте и сферах деятельность очень существенна и предполагает, что они вращаются в разных компаниях. Лера вновь была на удивления прямой.

"Он захотел переспать со старушкой, я с молодым. И чот затянуло", — пошутила телеведущая.

Также Лера Кудрявцева развеяла слухе о своем конфликте с российской поп-дивой Аллой Пугачевой. Лера заверила, что такие предположения - это выдумки.

Напомним, как сообщали российские СМИ, кофликт ведущей с Пугачевой возник после того, как кудрявцева пригласила на программу «Секрет на миллион» бывшего возлюбленного Аллы Борисовны Сергея Челобанов, где в частности распрашивала о интимной жизни пары. Примадонна в программе «Пусть говорят» на Первом канале выразила свое отношение к таким вопросам: «Как из помойки выскакивает девушка, очень красивая, ведущая. И в этой помойке начинает рыться. «Скажите, а вы спали с ней? Ой, а какая она в постели?». И все это с экрана телевизора», — пожаловалась Примадонна.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

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