Бывшая невеста Виталия Козловского призналась, что в их отношениях певец был очень жадным

Украинская блогерша и участница шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай рассказала о своих отношениях с Козловским в программе «Жизнь известных людей» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

«Ну, хорошо. Если мы покупаем дорогое обручальное кольцо, то только тебе. Потому что для меня не принципиально», - сказал тогда Козловский.

Однако, на этом их разногласия не закончились. Так, Рамина утверждает, что певец планировал забрать себе все деньги, которые им подарят на свадьбе.

«Я вкладываю деньги, поэтому давай с тобой напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги – это мне. Плюс он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это сказала маме, и она ответила, что не придет ни на какую свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так», - вспоминает девушка.

Она также подогрела слухи о нетрадиционной ориентации певца, заявив, что между ними не было интимной связи.

«Что я скажу – секса у нас не было. Нетрадиционной он ориентации или нет – я не видела. Чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом. Я тебе скажу, если тебе интересно, и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался», - рассказала Рамина.

Стоит отметить, что ранее девушка уже рассказывала, что их с Козловским пара на самом деле не была счастливой и она почувствовала себя лучше после расставания.

Оба готовились к свадьбе и Рамина думала, что все наладится после знаминательного события. Однако постоянные ссоры не дали этому произойти.

К тому же, как оказалось Виталий Козловский любит другую. По словам Рамины, ее смущало то, что с ними всегда есть третий человек. Куда бы они не пошли с ними постоянно был концертный директор Виталия. Даже празднование Нового Года проходило втроем.

Слово за слово и Виталий, наконец, признался, что у него отношения с его концертным директором. Певец закрутил роман с экс-участницей "Холостяка" назло бывшей, когда они были в ссоре.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.