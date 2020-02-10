Бывшая невеста Виталия Козловского призналась, что в их отношениях певец был очень жадным

Украинская блогерша и участница шоу «Холостяк» Рамина Эсхакзай рассказала о своих отношениях с Козловским в программе «Жизнь известных людей» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). По ее словам, певец был на удивление жадным и доходило до того, что ей приходилось выпрашивать даже собственное дорогое обручальное кольцо.

«Ну, хорошо. Если мы покупаем дорогое обручальное кольцо, то только тебе. Потому что для меня не принципиально», - сказал тогда Козловский.

Однако, на этом их разногласия не закончились. Так, Рамина утверждает, что певец планировал забрать себе все деньги, которые им подарят на свадьбе.

Рамина Эсхакзай, Виталий Козловский

«Я вкладываю деньги, поэтому давай с тобой напишем список, кто какие подарки забирает. Если мои гости дарят что-то девичье, то это тебе. Если деньги – это мне. Плюс он мне сказал, что у него более состоятельные друзья, чем у меня. И это будет справедливо. Я это сказала маме, и она ответила, что не придет ни на какую свадьбу. Вот в этот момент я поняла, что что-то пошло не так», - вспоминает девушка.

Она также подогрела слухи о нетрадиционной ориентации певца, заявив, что между ними не было интимной связи.

«Что я скажу – секса у нас не было. Нетрадиционной он ориентации или нет – я не видела. Чтобы он с мужчиной целовался, занимался сексом. Я тебе скажу, если тебе интересно, и вы это пустите в эфир, когда мы целовались – он возбуждался», - рассказала Рамина.

Стоит отметить, что ранее девушка уже рассказывала, что их с Козловским пара на самом деле не была счастливой и она почувствовала себя лучше после расставания.

Рамина Эсхакзай, виталий козловский

Оба готовились к свадьбе и Рамина думала, что все наладится после знаминательного события. Однако постоянные ссоры не дали этому произойти.

К тому же, как оказалось Виталий Козловский любит другую. По словам Рамины, ее смущало то, что с ними всегда есть третий человек. Куда бы они не пошли с ними постоянно  был концертный директор Виталия. Даже празднование Нового Года проходило втроем. 

Слово за слово и Виталий, наконец, признался, что у него отношения с его концертным директором. Певец закрутил роман с экс-участницей "Холостяка" назло бывшей, когда они были в ссоре.

Напомним, экс-невеста Козловского рассказала об изменах певца: "Была очень несчастной".

Как сообщала Politeka, Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины: "Я ее вырвал".

Также Politeka писала, что экс-невеста Козловского разделась и поразила видом в обычной жизни.