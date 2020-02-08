Украинская модель и ведущая Рамина Эсхакзай поделилась с подписчиками в сети забавнім видео

Бывшая невеста популярного эстрадного исполнителя Виталия Козловского давно известна своей любовью к животным. Более того, у нее дома живет собака.

В своем сториз в Instagram девушка предстала перед поклонниками в косметической маске для лица, выполненной в виде мордочки животного.

«А вы, наверное, подумали, что это за котик, либо кто это. А это я. Купила маску себе, где написано, что часть денег от продажи идет на помощь беспризорным животным», – говорит девушка.

Отметим, что выглядит Рамина действительно забавно, а также смело, поскольку не каждая селебритиз рискнет показывать себя такой.

Ранее мы писали о том, что Рамина любит удивлять поклонников яркими образами, демонстрируя роскошную фигуру и подчеркивая ее соответствующей одеждой.

Так, недавно она поделилась в сети снимком с профессиональной фотосъемки, на котором позирует во всеоружии: яркий макияж, стильная укладка и наряд с внушительным декольте, который, к тому же, еще и был декорирован прозрачной сеткой.

На фото Рамина поднесла руку к подбородку, на ее пальцах виднелся яркий маникюр. Наряд модели так блестел и выделял фигуру девушки на темном фоне, что поклонники поспешили сделать экс-невесте Козловского немало комплиментов.

Мы также рассказывали, что Эсхакзай опубликовала фото с мужчиной, с которым, вероятно, встречается, – украинским юристом Евгением Прониным. На снимке парочка позирует в костюмах, они слегка обнялись, если можно выразиться. Для выхода в свет Рамина предпочла классическую укладку и достаточно яркий макияж.

Напомним, экс-невеста Козловского едва удержала прелести в тесном наряде.

Также Politeka писала о том, что бывшая девушка Козловского рассказала об изменах певца.

А еще Politeka писала, что Рамина Эсхакзай выдала всю правду об экс-возлюбленном