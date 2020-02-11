Врачи прилагают максимум усилий, чтобы спасти новорожденную дочь Миллы Йовович

Об этом звезда Голливуда написала в своем Instagram, передает Politeka.net.

Как известно, третья дочь Миллы Йовович появилась на свет 20 января. Ее назвали мужским валлийским именем Ошин, что означает «олененок».

По словам Миллы, во время беременности она сильно переживала за здоровье своего малыша, поскольку ее предыдущая беременность закончилась выкидышем. Звезда Голливуда долго не могла прийти в себя после этой трагедии.

И, хотя роды прошли успешно как для нее самой, так и для новорожденной дочери, переживания звезды «Обителя зла», увы, оказались ненапрасными.

Как оказалось, медики диагностировали у маленькой Ошин тяжелый случай желтухи.

«У Ошин тяжелый случай желтухи, поэтому нам пришлось лечь в клинику и выхаживать ее всю неделю. Врачи рекомендовали ей усиленное питание. Но она так быстро засыпает во время кормления грудью, что нам приходится докармливать ее сцеженным молоком из бутылочки. У бедной крошки так много маленьких царапин на пятках! Врачи берут у нее кровь, чтобы проверить ее на антитела. Когда я вижу их, мое сердце просто разрывается. Надеюсь, анализ крови, который они сделали сегодня, покажет, что ей стало лучше», — откровенно рассказала Милла Йовович в своем Instagram.

Стоит отметить, что в кормлении новорожденной Ошин Милле Йовович активно помогают ее старшая и средняя дочки — Эвер и Дэшилл.

Ранее мы рассказывали о том, что вместе с режиссером Полом Андерсоном 44-летняя звезда "Обители зла" и "Пятого элемента" Милла Йовович уже воспитывает двух дочерей — двенадцатилетнюю Эву и четырехлетнюю Дашиэл. Все девочки появились именно в этом счастливом для Йовович браке.

Ранее звезда Голливуда была замужем за актером Шоном Эндрюсом, выдержав с ним всего 1 месяц. А затем за режиссером Люком Бессоном, прожив уже 2 года. С треьим браком Йовович не спешила. С Полом Андерсеном они прожили 7 лет перед официальным замужеством. На тот момент у молодых уже была двухлетняя дочь Эва.

Сейчас звезде 44 года, а ее мужу – 54 года.

Напомним, что Мила Йовович изменилась до неузнаваемости: "Тяжело...".

Как сообщала Politeka, звезда Голливуда Мила Йовович похвасталась 12-летней дочкой-моделью: "Копия мамы".

Также Politeka писала, что беременная Йовович поразила внешностью в обычной жизни: "Ноги как у слона, все болит".