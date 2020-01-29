44-летняя голливудская актриса Мила Йовович, которая родилась в Киеве и прожила младенчество в Украине, поделилась успехами своей дочки Эвер

Как передает Politeka.net, звезда выложила в своем микроблоге в Инстаграм кадры с 12-летней девочкой. Оказалось, Эвер снялась для февральской обложки журнала "Love", для которого в разные годы позировали Мадонна, Шер, Кейт Мосс, Майли Сайрус и Джастин Бибер.

Девочка предстала в шерстяной кофточке светлого оттенка и необычном сарафане. А на плече у нее сидит белая крыска с длиннющим хвостом (номер журнала, очевидно, приурочен китайскому Новому году).

Отметим, сама Мила пришла в мир модельного бизнеса в 9 лет. Но дочку она видимо, держит, в большей строгости. В частности, актриса ставит на первое место учебу в школе, а затем уже съемки-прослушивания-роли... Йовович поделилась, что скоро на экраны должен выйти фильм с участием Эвер.

"Вау!! Моего волшебного маленького единорожика выбрали для обложки @thelovemagazine ❤️ в год крысы !! 🐁 Незабываемо!.. Я так горжусь своей маленькой феей, потому что она не только следует своей мечте стать актрисой, усердно посещая занятия, прослушивая и получая потрясающие оценки в школе (наше семейное правило - если оценки опускаются ниже B, никаких прослушиваний !) но также снялась в большом фильме, который на данный момент совершенно секретен, но выйдет всего через несколько месяцев! 😆😆😆 ", - сообщила актриса.

Также Йовович обратилась к дочке: "Мы с твоим отцом всегда учили тебя, что мечтать о большом - это только малая часть битвы. Упорный труд и наличие дисциплины, чтобы воплотить в жизнь эти большие мечты, - это настоящий секрет успеха, и ты это поняла, детка!"

Пользователи сети засыпали комплиментами и актрису, и ее дочь, а также многие отметили их невероятную схожесть.

"Первый кадр, я думал, что это ты 😳"

"Она такая красивая, как ее мама 😍😍"

"Она выглядит так же, как ты 😍 @millajovovich Поздравляю 🌹"

"Дочка копия мамы👍👍👍👍"

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