Сестра покойной российской певицы и актрисы Жанны Фриске, Наталья, провела для фанатов видеоэкскурсию по ее квартире

Экстрасенс, таролог и психолог Марианна Абравитова заметила на кадрах предмет, который ее не на шутку встревожил. Речь о засохшем букетике лаванды, что стоит в вазе на треляже артистки. Эксперт посоветовала как можно скорее убрать засохшие цветы, так как они несут энергию смерти, пишут российские СМИ.

"Если в квартире находятся засохшие растения, как в квартире Жанны, то их лучше убрать, поскольку они вносят в атмосферу энергию смерти, так как тоже умерли, но их не предали земле", - заявила экстрасенс.

В свою очередь, мама звезды Ольга Фриске сообщила, что "дочь продолжает жить" в этой квартире.

"Туда мы точно никого не будем пускать и что-то отдельное устраивать. Она живет в этой квартире и пусть она там остается", — поделилась женщина.

В кадрах также видны книжные полки с различными статуэтками, иконами, наградами, спальня, гардеробная, гостиная - все вещи, по заверению сестры Фриске, остались лежать на тех же местах, что и при жизни Жанны.

Напомним, актриса умерла в 2015 году из-за рака головного мозга, с которым боролась около полутора лет. Незадолго до того, как актрисе поставили сокрушительный диагноз, она родила сына Платона от известного телеведущего Дмитрия Шепелева.

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры "секретного" дома, в котором Фриске виделась со своим бывшим любовником - танцором и видеоблогером Петром Никитиным, с которым встречалась до брака с Шепелевым.

«…Встречи проходили в моем доме», – признался Никитин. Сейчас в том бревенчатом коттедже, где встречалась пара, проживают другие люди, поэтому дом журналистам удалось показать только снаружи.

Отметим, пара познакомилась на съемках клипа «Где-то» - Никитин участвовал в подтанцовке. Известно, что Никитин был подписан в телефоне Фриске, как «Мишутка». Они провстречались около пяти лет. Их знакомые вспоминают, что было заметно, что у пары были действительно серьезные чувства друг к другу.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, Жанна Фриске подала голос с того света.

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