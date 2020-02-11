Популярная в России певица Наталья Штурм до сих пор не может забыть ад, который ей пришлось пережить с бывшим мужем-тираном

Об этом пишет Риафан.

Как известно, перспективный предприниматель Игорь Павлов и Наталья Штурм были счастливой парой, которая дожидалась рождения сына Арсения.

Но спокойную семейную жизнь супругов нарушил алкоголь: ее супруг становился неадекватным, когда выпивал.

Звезда признается, что сперва он ее истязал вопросами о том, где она пропадала, а через время перешл к рукоприкладству и постоянно начал ее избивать.

«Потом начинались удары по телу, когда я говорила ему, что надо контролировать количество алкоголя, который он выпивал. Это камень преткновения, который разрушил нашу семью, и продолжает разрушать, так как я уже год не общалась с нашим 16-летним сыном, который устал от ненависти папы, который гадости говорит про маму», — с ужасом вспоминает Наталья Штурм.

«После дня рождения сына муж был пьян уже неделю, я зашла в ванну помыть ребенка, он меня раз ударил, я закричала, потом меня ударил прямой наводкой по лицу. Сломал мне нос, брызнула черная кровь... Ребенок орал страшно. Я пыталась убежать из дома... Я кричала. Он избивал меня ногами на снегу», — откровенно призналась Штурм и добавила, что однажды решилась на бегство от мужа-тирана.

Штурм также рассказала, что неоднократно обращалась к силовикам, но они лишь смеялись, когда видели ее тело в синяках. Певица также рекомендует женщинам бежать, если они сталкиваются с агрессией в семье.

Популярная в 90-ых певица не сомневается, что женщина должна жаловаться, если ее обижают, и "плевать на все, если ты считаешь, что права, тебя обидели, тебе плохо, биполярка у тебя.

Общаясь с собеседниками, певица также вспомнила другую неприятную ситуацию, когда ей пришлось сделать аборт от Сергея Деева. Позже именно этот мужчина стал отцом ее 30-летней дочери Елены.

«Подруги мне всю жизнь только вредили: «Скажи своему бойфренду, что ты беременна, и тогда посмотрим, уйдет он от своей жены или нет». Я так и сказала. Оказалось, что я действительно беременна. И я сделала аборт. А как иначе? Я была на третьем курсе музыкального училища, не могла тогда еще рожать. Рoдилa после четвертого курса от того же человека», ― подытожила главная звезда 90-ых, которой пришлось вспомнить ад с мужем-тираном.

Ранее мы также рассказывали о том, что Наталье Штурм пришлось пережить другую трагедию после родов. Едва родив сына, ей пришлось перенести страшные переживания, узнав, что ребенку сломали руку.

«Мы провели в роддоме еще 3 недели пока повязка-жгут была наложена. Сколько слез было, разбирательств, а это были ВИП-роды с высоким ценником. Тогда 15 лет назад и инстаграмма не существовало и ток/шоу были непопулярны. Никто ничего не знал, никаких фоток ни до родов, ни после даже некуда было выставить», — подытожила певица.

Напомним, любимая легенды 90-х зарабатывает на его трупе.

Как сообщала Politeka, Наталья Штурм топлес на пляже показала откровенные балетные па.

Также Politeka писала, что отпуск во Франции мог стоить жизни Наталье Штурм.