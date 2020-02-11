70-летняя российская артистка Алла Пугачева оказалась в гуще событий во время возгорания в московском кинотеатре "Октябрь" 10 февраля

Помещение кинотеатра заволокло густым дымом прямо во время того, как героиня фильма запела песню из репертуара примадонны. По словам фанатов, они вначале подумали, что это спецэффекты такие, но после объявления о срочной эвакуации стало же не до шуток.

Алла Борисовна в своем микроблоге в Инстаграм впервые прокомментировала инцидент, в эпицентре которого оказалась, передает Politeka.net. Надо отдать должное артистке: она восприняла ситуацию спокойно и намерена даже вернуться на премьеру фильма "Лед 2", чтобы "дослушать" свою песню в исполнении героини.

"Премьера фильма «ЛЕД 2». Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь,не убьешь.🔥", - сообщила Пугачева.

Пост певицы активно обсуждают в комментариях. Многочисленные поклонники радуются, что со звездой все в порядке, а также делятся своими переживаниям по поводу случившегося.

"😂Зажгли вы опять,Алла Борисовна ❤️"

"Значит, нельзя кому-то петь песню из вашего репертуара. ..Знак свыше"

"Это было эпично))) я сначала подумал : зачем эффект этот непонятный в песне, похожий на звук сирены... и когда уже раза с пятого когда стали говорить, немедленно эвакуация, ЧП.... тогда все и пошли)"

"очень жаль, что прервали фильм на такой прекрасной песне.. 💔 но главное, что никто не пострадал!"

"Видела Вас на премьере 👏👏👏👏 Шикарный образ 🤩😍PR агентство перестарались с performance ...Наверное им показалось , что это было креативно выгнать на улицу 2500 зрителей приглашённых на премьеру .. Не оценили экстравагантные технологии продвижения фильма ...."

"Это от песни произошло возгорание🙈🔥"

"Я так и знал что этого не избежать 😉🎉"

Напомним, Пугачева попала в скандал из-за новой песни, реакция звезды ошарашила.

Как сообщала Politeka, Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны.

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