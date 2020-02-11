Двенадцать лет назад из-за рака легких не стало актера и режиссера Александра Абдулова. Некоторое время назад стало известно, что страшная болезнь "перекинулась" на его коллегу по фильму "Обыкновенное чудо"



Речь о 64-летней Евгении Симоновой, сыгравшей множество ролей в кино, но полюбившейся зрителям в первую очередь как нежная принцесса из «Обыкновенного чуда». Актриса недавно перенесла операцию по удалению легкого, которую ей сделали в Германии.

Но тем не менее, будучи заядлой курильщицей, знаменитость не собирается бросать пагубную привычку, и до сих пор порой балует себя сигареткой. Симонова продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы - ей запрещены чрезмерные нагрузки.

Напомним, Абдулова летом 2007 года госпитализировали в севастопольскую клинику из-за прободной язвы. Состояние актера ухудшалось с каждым днем. В начале сентября в клинике в Израиле ему диагностировали четвертую стадию рака легкого. Скончался легенда советского кино 3 января 2008 года в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни.

Напомним, за последние годы рак поборол таких известных актрис и эстрадных исполнительниц, как Ирина Метлицкая, Анна Самохина, Алена Бондарчук, Любовь Полищук, Жанна Фриске, Вера Глаголева.

В настоящее время, помимо Симоновой, со смертельной болезнью борется звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк. Почти год назад у нее обнаружили опухоль в головном мозге. Несчастье обрушилось на звезду незадолго после того, как она родила дочку Милу.

Родные актрисы хранят молчание, и информацию о ее состоянии по крупицах выдают коллеги, которые беспокоятся о ее здоровье. Известно, что Заворотнюк перенесла операцию в Германии, где медики попытались вырезать раковую опухоль, но хирургическое вмешательство не принесло плодов. Затем "прекрасная няня" вернулась в Москву, где продолжила лечение в одной из клиник.

Через некоторое время актрису направили в реабилитационный центр, в котором она проходит восстановительные процедуру, включая водные. Появилась информация, что правая часть тела Заворотнюк парализована.

Напомним, внезапно скончалась легенда кино: «его фильмы помнят все».

Также Politeka писала, что не стало настоящей легенды Голливуда, умер на глазах у родных.