Звезды решили показать себя во всей красе на красной дорожке кинопремии "Оскар 2020", соревнуясь, у кого больше эпатирующий образ

Некоторые артисты поставили фанатов в ступор своими необычными нарядами: от мужчин в платьях до слишком откровенных декольте. Как бы там ни было, Politeka.net "собрала" красавцев вместе, ведь этого-то они и добивались - чтобы ими любовались.

Актер Билли Портер, безусловно, заслужил попасть первым в этот список. О его луке будут еще долго говорить. Звезда предстал в блестящем наряде от Giles Deacon с топом, украшенным золотыми перьями, и пышной юбкой с оригинальным принтом. Образ он дополнил ботинками на высоком каблуке от Jimmy Choo.

Удивительно, но Поттер не единственный в этот раз шокировал публику платьем. Парикмахер Джонатан Ван Несс появилсь на красной дорожке в длинном облегающем платье черного цвета с рукавом на одну руку, и с открытой спиной.

(крайний слева)

Певица Билли Айлиш умеет зацепить публику оригинальным внешним видом. Не обошлось без ее креативности и на "Оскаре". Изюминкой наряда стали вовсе не "мешковитый пиджак" или зеленые локоны, а ее супердлинные ногти, покрашенные в черный цвет.

Актриса Кристен Уиг удивила необычным фасоном красного платья, за что ее уже успели окрестить в сети "крабом".

Певица Синтия Эриво обескуражила безумно красивым платьем с высоким разрезом и "космическим" декольте.

Еще одна исполнительница Жанель Монэ, будто бы сошла со страниц комиксов об инопланетной жизни - в своем серебристом платье с пышной юбкой и капюшоном она похожа на принцессу из далеких миров.

К слову, многие знаменитые красотки в этом году решили сделать акцент на декольте. Так, своими прелестями посветили такие актрисы, как Флоренс Пью, Сирша Ронан, Бри Ларсон, Скарлетт Йохансон и другие.

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