Как известно, 10 февраля прошла церемония награждения премии "Оскар"

На мероприятие явилось немало известных красавиц - актрисы, модели, певицы и не только. Вашему вниманию самые яркие образы Оскара-2020. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram и Twitter.

На Оскаре в 2020 году "Лучшей актрисой" признали Рене Зеллвегер. Звезда сыграла в биографической драме "Джуди" режиссера Руперта Гулда. Фильм рассказывает об американской актрисе и певице Джуди Гарленд.

На красной дорожке и при вручении главной награды, актриса блистала в сдержанном светлом наряде - классическом платье в блестку на одно плечо от Armani Privе. Образ дополнила простая укладка и неброский макияж.

Renée Zellweger stops by the #Oscars Thank You Cam after accepting her Oscar for Best Actress. pic.twitter.com/nbEDVcLhxS — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

#Oscars Moment: Renée Zellweger wins Best Actress for her work in @JudyGarlandFilm. pic.twitter.com/ZkciWT0d2u — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Знаменитая Скарлетт Йоханссон (вышел в мировой прокат фильм с ее участием «Брачная история») показала фигуру в платье-бюстье от Oscar de la Renta, а легендарная Джейн Фонда – приняла участие в церемонии при оглашении победителей – «повторилась» с бордовым полупрозрачным платьем в пол от Эли Сааба, в котором была в Каннах шесть лет назад. Натали Портман пришла с супругом и покорила объемным нарядом от Dior. На накидке, в которую облачилась Портман, были вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на получение награды.

На 92-й церемонии вручения также покрасовались топ-модель Рози-Хантингтон-Уайтли в черном платье от Оскар де ла Рента, юная обладательница Гремми Билли Айриш в Шанель и много других артисток-красавиц со всего мира.

Так оскароносная Шарлиз Терон (нашумевшая картина «Сенсация» с ее участием уже скоро прогремит в Украине) пришла на вечер вручения наград Киноакадемии в черном платье с высоким по ноге разрезом и длинным шлейфом – творении от Dior Haute Couture.

Молодая, но уже уверенно занявшая свое место в мире Голливуда актриса Сирша Ронан (сыграла в римейке «Маленьких женщин») блистала в трехцветном платье от Gucci с декольте «до пупка» - не смотря на откровенность наряда, Сирша выглядела очень эллегантно.

А Киану Ривз пришел на церемонию с мамой - выход уже нарекли в сети "самым милым" на "Оскаре-2020."

Напомним также, одной из самый запоминающихся на красной дорожке, стала американская модель Блэк Чайна. Мало того, что модель высмеяли в сети за ее лицо «с пластикой», но еще и живо обсуждают мега-откровенный выход в вечернем наряде.

10 февраля в Лос-Анджелесе 31-летняя Чайна вышла на красную дорожку в длинном черно-синем платье от «Dona Matosh» с глубоким вертикальным декольте. Именно полуобнаженный пышный бюст модели и высокий разрез на ноге – невероятно взбудоражили публику и стали одними из самых обсуждаемых в сети на данный момент.

В сети активно также обсуждают татуировки на теле артистки, ее прическу, «перекроенное пластикой» лицо Чайны, сравнивая звездную даму с юморным мульт-персонажем.

Напомним, Киркоров удивил поведением на «Оскаре», достал даже Брэда Питта.

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