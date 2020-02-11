Британский актер Рафаэль Коулман умер в возрасте 25 лет

Как сообщил его отчим Карстен Дженсен на своей странице в Фейсбук, Рафаэль потерял сознание во время утренней пробежки и умер, пишет Politeka. Мужчина отмечает, что у Коулмана не было явных проблем со здоровьем, поэтому непонятно, что привело к смерти столь молодого парня.

Рафаэль Коулман был известен благодаря роли в фильме «Моя ужасная няня». Там он сыграл Эрика Брауна. Компанию актеру составили Эмма Томпсон и Колин Ферт. Кроме этого, Коулман снимался в фильме с Миллой Йовович «Четвертый вид». Он даже получил награду на Фестивале британского независимого кино, где его признали лучшим молодым актером года.

Отметим, что Коулман снимался только в детстве. Позже он решил бросить актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на учебе. Он стал зоологом. Ради исследований он ездил по всему миру. Долгое время жил в джунглях Коста-Рики и в Индонезии. Мужчина также был активистом, он принимал участие в протестах, посвященных защите природы. Парня очень волновали опросы изменения климата и вымирания животных.

На данный момент неизвестна причина смерти юной звезды кино и науки. Его отчим разбит горем. Он вспоминает, что познакомился с Рафаэлем, когда ему было всего 6 лет. Они были очень близки.

«Будучи ребенком, он был старомодным, чрезвычайно грамотным и любил поучать взрослых, поражая своими знаниями», - вспоминает мужчина.

Мать актера Лиз Дженсен в своем Твиттер написала, что ее сын умер, занимаясь любимым делом. Она отметила, что за свою короткую жизнь он сумел много достичь. Женщина призвала хранить наследие ее сына.

"Мы никогда не забудем тебя", - написала она.

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