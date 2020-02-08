Дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь голливудского актера Орсона Бина

Трагедия произошла в районе Венис в Лос-Анджелесе вчера вечером, 7 февраля, передает таблоид CBS Los Angeles.

В происшествии, в результате которого погиб актер театра и кино, были задействованы два автомобиля, сообщают журналисты со ссылкой на информацию полицейских. Одно из транспортных средств задело 91-летнего актера, из-за чего он упал на дорогу и оказался под колесами второй машины.

Оба водителя остались на месте ДТП и предоставили правоохранителям всю необходимую информацию.

У Остина Бина – солидная фильмография. Он снялся более чем в ста художественных лентах и сериалах, среди которых такие как «Анатомия убийства», «Внутренее пространство», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки», «Быть Джоном Малковичем».

Однако самую большую любовь зрителей Бину принесла игровая программа «Говори правду», которая была очень популярна в Америке в 1960-1980 годах.

В 70-х годах прошлого столетия актер на некоторое время уходил из кино и даже уехал в Австралию, однако потом вернулся, не выдержав безделия.

У Остина Бина сложилась очень бурная личная жизнь. Он трижды был женат. Его последняя спутница актриса Элли Миллс была младше его на 23 года. Пара поженилась в 1993 году.

Ранее мы рассказывали о том, что в США на 104-м году жизни скончался легендарный актер Кирк Дуглас. Он скончался 5 февраля. О смерти отца сообщил его сын Майкл, который продолжил актерскую династию Дугласов.

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до его золотых лет, гуманистом, чья приверженность к справедливости, в которую он верил, устанавливает стандарт для всех нас», – рассказал убитый горем сын.

Напомним, умерла настоящая легенда Голливуда, его фильмы смотрели все.

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