В сети бурно обсуждают возможный союз украинской певицы Тины Кароль и композитора Андрея Данилко

Поводом для обсуждения стали фотографии с Национального отбора на Евровидение, где Данилко и Кароль являются жури, сообщает Politeka. Снимки с Данилко опубликовала на своей странице в Инстаграм Тина Кароль. Позже они разошлись по фан-страничкам звезд.

Поклонники активно обсуждают то, как выглядели на шоу Кароль и Данилко. Особенно фанам понравились объятия звезд и нежные взгляды. В комментариях к постам поклонники наперебой обсуждают возможность этого союза.

«Неплохая была бы пара», «Данилко и Тина. Что может быть лучше)», «Что может быть лучше, чем Тина и Сердючка на одном фото?! Что насчет совместного хита», «Тина, какие мужчины рядом с тобой. Настоящая команда», «Ой ,а как Тина смотрит на Данилко ...ууу», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Кароль не первый раз приписывают роман с коллегой по судейскому креслу. На шоу «Голос» ее сватают с молдавским певцом Даном Баланом. Звезды активно подогревают слухи о своем романе как в многочисленных интервью, так и во время съемок шоу «Голос». Например, недавно на вопрос Кати Осадчей об их отношениях Балан заявил: «Роман конечно! Роман, написанный рукой гения». Кароль же предпочла промолчать и просто улыбалась.

Добавим, что 22 февраля Тине Кароль с ее коллегами предстоит решить, кто отправится представлять Украину на Евровидение-2020. На данный момент на победу в Нацотборе претендует бандуристка KRUTЬ.

Кстати, поклонники Тины Кароль были очень рады увидеть ее в судейском кресле Нацотбора. Ее приняли намного теплее, чем Руслану и Джамалу. Тина Кароль, как известно, тоже участвовала в Евровидение в 2006 году. Она заняла на конкурсе 7 место.

Напомним, что раскрыты десять секретов Тины Кароль, которые расскажут о ней много интересного: "Дану Балану на заметку".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль сбросила белье, оставшись в одном шелковом платье: "Тина, это новый уровень!".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко весь в черном раскрыл свой главный секрет: "У меня много...".