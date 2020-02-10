Хто б міг подумати, що це все про Тіну

Тіна Кароль - одна з найяскравіших зірок української естради, однак багато фактів з її життя фанатам досі не відомі

Цікаві подробиці з життя Тіни підготувало видання "Знай.Юа"

Природа обдарувала популярну артистку, тренера шоу "Голос країни" Тіну Кароль приголомшливою зовнішністю і прекрасним голосом. Проте популярність далася зірці не просто. Видання склало список маловідомих фактів про співачку.

1. Тіна Кароль – це псевдонім, а її справжнє ім'я - Тетяна Ліберман. Псевдонім був придуманий під час довгих роздумів всієї команди перед конкурсом "Нова хвиля", який приніс їй славу.

2. Тіна має вражаючи вокальні дані, діапазон її голосу — 3 октави (від фа малої октави до мі третьої).

3. Кароль любить спорт і з задоволенням їм займається.

"Три-чотири рази на тиждень в тренажерному залі займаюся силовими вправами. А в решту часу – це кардіотренування", - зізналася артистка.

4. Тіна Кароль брала участь у "Караоке на Майдані" двічі, однак справжня слава прийшла до неї після конкурсу "Нова хвиля".

5. Артистку можна назвати людиною дії.

"Де б я не була, в готелі, в дорозі або вдома – все одно що-небудь придумаю і просто так без діла сидіти не буду!" - сказала вона.

6. Після хвороби і смерті чоловіка Євгена Огіра життя Тіни сильно змінилася. Зокрема, вона захопилася малюванням.

7. Після народження сина Кароль стала більш чуттєвою.

"Раніше я за собою не помічала, але зараз мене до сліз може зворушити якийсь спектакль або книга, легко можу поплакати в кіно на черговому романтичному фільмі", - зізналася вона.

8. Улюблений домашній вихованець співачки - шиншила.

9. У Кароль є письменницький досвід. Вона написала казку "Великі пригоди Павутинки".

10. Незважаючи на славу, співачка досі побоюється сцени.

"Боюся, що під час пісні зламається мікрофон, як у старі добрі часи. Що музикантів ще немає на сцені, а ведучий вже оголосив мій вихід. Що посередині концерту відключиться вся електромережа міста. Напевно, це страшний сон будь-якого артиста, але, зізнаюся, всі ці випадки зі мною відбувалися", - поділилася артистка.

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