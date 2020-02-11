В Беларуси полным ходом идут съемки 7 сезона полюбившегося украинцами сериала "Сваты"

Как передает Politeka.net, в Инстаграм появились красочные фото со съемок. По кадрам можно понять, о чем будет идти речь: судя по всему, серия над которой работала команда, посвящена Масленице. Главные герои телешоу Иван и Валентина Будько, которых играют актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко позируют в невероятных нарядах, с яркими гримом на лице. Не отстают от них и другие актеры.

"Неужели когда нибудь выйдет 7 сезон? Уже не верится", - пишут в комментариях под фото.

Напомним, седьмой сезон стал самым ожидаемым за все время существования "Сватов". Дело в том, что шестой сезон вышел еще в 2013 году, после чего съемки прекратились (Добронравов засветился в скандале, поддержав аннексию Крыма Россией) - с тех пор дальнейшая судьба сериала была покрыта тайной.

Многочисленные фанаты забросали "Студию Квартал 95" просьбами продлить работу. В 2017 году появилась информация, что сериал все же не будут закрывать, а съемочная команда перебралась в Беларусь. Тем не менее старт седьмого сезона по-прежнему затягивался. И вот, наконец, в начале 2020 года съемки возобновились. Отмечается, что актеры будут работать в феврале, а затем сделают перерыв до мая.

Ранее мы сообщали, в сети появилось совместное фото Татьяны Кравченко с ее сериальной "внучкой" Ульяной Иващенко и "дочерью" Инной Королевой. Фанаты пришли в неописуемый восторг, увидев популярную "семейку" в сборе. Актрисы прибыли в Беларусь в поселок под Минском, где в доме Виктора и Светланы Празецких продолжают снимать "Сватов".

Также мы рассказывали о том, что съемочная группа подготовила искусственный снег - ради зимних серий. Но природа решила взять все в свои руки, и не успели они приступить к работе, как выпали настоящие осадки, что не могло не затруднить процесс. Хозяйка дома Светлана Празецкая рассказала, что погодные условия сложные – на улице грязь и холод. К тому же, съемочная группа еле помещается в доме. Она отметила, что старается помогать им как может, готовит чай и бутерброды.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.