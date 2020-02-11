Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась на допремьерном показе фильма «Голая правда», в котором она сыграла одну из ключевых ролей

Во время мероприятия Каминская призналась, что самой сложной сценой в фильме была сцена с Дмитрием Ступкой. По словам артистки, ее грудь расползалась в разные стороны. Об этом Каминская рассказала телеведущей Соломии Витвицкой. Видео комментария появилось на ее Телеграмм-канале, сообщает Politeka.

По словам телеведущей, вне камеры Каминская «шутя» добавила, что расползающаяся грудь - это вина ее экс-супруга «скряги». Напомним, что речь идет о пластическом хирурге Эдгаре Каминском, с которым Слава развелась летом 2019 года. Как известно, он делал пластические операции своей жене.

Добавим, что во время мероприятия Слава много улыбалась, обнималась с коллегами и охотно фотографировалась с поклонниками. Правда, она отказалась обсуждать личную жизнь своего бывшего мужа, отметив, что пришла сюда не ради этого.

Напомним, что 13 февраля на большие экраны выходит комедия для взрослых украинского производства «Голая правда». Главные роли в ней исполнили Дмитрий Ступка, звезда «Танцев со звездами» Ксения Мишина, Слава Каминская и Богдан Юсипчук.

Как сообщила Витвицкая, в кинозале рядом со Славой заметили привлекательного брюнета, который нежно держал певицу за руку. Кстати, на днях артистка запостила фото в своем Инстаграме с киевским ортопедом Валентином Рогозинским. Парочка плавала в джакузи.

«Специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит», - подписала Каминская снимок.

Поклонники артистки и СМИ сразу же взялись обсуждать новый роман Славы с доктором.

Напомним, что бесстыжая Каминская едва удержала пышные формы в коротком платье: бесстыдство на пределе.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская ошарашила сеть беременным фото посреди улицы: "Ох уж любительница сенсаций".

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