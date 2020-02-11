Солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская появилась на допремьерном показе фильма «Голая правда», в котором она сыграла одну из ключевых ролей
Во время мероприятия Каминская призналась, что самой сложной сценой в фильме была сцена с Дмитрием Ступкой. По словам артистки, ее грудь расползалась в разные стороны. Об этом Каминская рассказала телеведущей Соломии Витвицкой. Видео комментария появилось на ее Телеграмм-канале, сообщает Politeka.
По словам телеведущей, вне камеры Каминская «шутя» добавила, что расползающаяся грудь - это вина ее экс-супруга «скряги». Напомним, что речь идет о пластическом хирурге Эдгаре Каминском, с которым Слава развелась летом 2019 года. Как известно, он делал пластические операции своей жене.
Добавим, что во время мероприятия Слава много улыбалась, обнималась с коллегами и охотно фотографировалась с поклонниками. Правда, она отказалась обсуждать личную жизнь своего бывшего мужа, отметив, что пришла сюда не ради этого.
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Напомним, что 13 февраля на большие экраны выходит комедия для взрослых украинского производства «Голая правда». Главные роли в ней исполнили Дмитрий Ступка, звезда «Танцев со звездами» Ксения Мишина, Слава Каминская и Богдан Юсипчук.
Как сообщила Витвицкая, в кинозале рядом со Славой заметили привлекательного брюнета, который нежно держал певицу за руку. Кстати, на днях артистка запостила фото в своем Инстаграме с киевским ортопедом Валентином Рогозинским. Парочка плавала в джакузи.
«Специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит», - подписала Каминская снимок.
Поклонники артистки и СМИ сразу же взялись обсуждать новый роман Славы с доктором.
Напомним, что бесстыжая Каминская едва удержала пышные формы в коротком платье: бесстыдство на пределе.
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