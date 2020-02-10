Українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

цього разу артистка представила незвичайний кадр, прогулявшись по зимовому Києву в довгій парку з хутряним капюшоном і заінтригувала фанатів однією пікантною деталлю. На знімку живіт зірки виглядає так, ніби вона вагітна. Так, артистка позувала з кругленьким черевом під одягом, швидше за все, скориставшись момент, щоб насмішити мережу і підігріти чутки про своє особисте життя.

"Під курткою могла бути сенсація😏або хоча б кілька чизбургерів🍔 Або/або — ви за який варіант?)", - пожартувала Камінська.

Ось що пишуть користувачі:

«Привіт з минулого думаю 😉😂», «Огорожа попливла👍🏻😂», «Міст поплив😂😂😂😂😂», «Вистачить сенсацій! Я б чізбургер зжерла 🤪Мужик потрібен поруч класний,щоб дещо кому "утерти ніс"!», «Сенсація❤️», «Слава - любителька створити сенсацію😁», «Хутро, у мене схожа парку😅», «Це хутро з куртки😂😂😂».

Зазначимо, що після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.

Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в напівпрозорому темному платті з глибоким декольте. Потім Слава доповнила в розділі Сторі представила серію відео і фото зроблених до виступу, а також трохи пізніше на самому концерті.

На кадрах також позувала і Вікторія Смеюха - друга учасниця групи.

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