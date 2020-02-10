Українська співачка, учасниця групи «НеАнгели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео, інформує Рoliteka.net.

Після завершення відпочинку з дітками артистка вирушила додому і стурбувала шанувальників заявою.

Як з'ясувалося, Слава захворіла разом з дітьми, тому змушена була відвідувати лікарню, здавати аналізи і турбуватися про стан малюків.

Коли з хворобою було покінчено, зірка відновила ведення профілю в Instagram і встигла здивувати цілої порцією пікантних фото і відео. Приміром, Слава вже представила яскравий знімок з концерту, на якому була присутня в напівпрозорому темному платті з глибоким декольте. Потім Слава доповнила в розділі Сторі представила серію відео і фото зроблених до виступу, а також трохи пізніше на самому концерті.

На кадрах також позувала і Вікторія Смеюха - друга учасниця групи.

Зазначимо, раніше ми писали, що Слава Камінська вирішила відпочити разом з дітьми в теплі краї, щоб відпочити і набратися сил перед робочими буднями.

Час відпочинку, підійшло до кінця, тому зовсім нещодавно вона показала милий знімок з аеропорту на якому позували її син Леонард і дочка Лаура. Пізніше з'ясувалося, що діти захворіли, причому більше за всіх постраждав син співачки.

Сама Камінська повідомила про це в Instagram і розповіла, як проходить лікування. Після Слава вирішила показати себе в домашньому вигляді під час поїздки в лікарню.

На показаному кадрі Слава позувала разом з батьком, чим немало здивувала мережу.

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