37-летняя Анжелика, возлюбленная российского комика Александра Реввы (выступающего в Comedy Club как Артур Пирожков), без тени смущения порадовала поклонников пикантными снимками

Как передает Politeka.net, красотка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами, на которых предстала в вызывающем наряде. На ней комбинезон черного цвета, выгодно подчеркнувший стройную фигуру. Анжелика решила добавить соблазнительную "изюминку", не надев нижнего белья. От зоны декольте невозможно отвести взгляд.

Красотка распустила волосы и подчеркнула глаза смоки-макияжем. Она не стала переусердствовать с украшениями: на ее руке красуются только часы.

Большинство пользователей сети пришли в полный восторг, засыпав Анжелику комплиментами. Правда, нашлись некоторые, кто обвинил ее в излишнем фотошопе, а также заподозрил, что она прибегала к помощи пластических хирургов.

"сногшибательное фото👍"

"Нереально красивая ❤️"

"Королева👸Подстать своему супругу королю Артуру🔥"

"Давно такой красоты в такой мощной фотосессии не видел"

"Такая милая ❤🔥"

"Куколка,приятно смотреть😘"

"Руки как в перчатках , не удачное фото"

"Хороший пластический хирург у пары )))после фото до и после этой девушки....уже не интересно ...а вот пластическому хирургу браво ....жена пирожкова ,без обид пожалуйста 😉"

Отметим, звезда «Comedy Club» Александр Ревва познакомился со знойной блондинкой Анжеликой в далеком 2005 году в ночном клубе. Спустя два года пара расписалась. Нынче они воспитывают двух дочек Алису и Амели.

Анжелика не склонна афишировать свою личную жизнь. Однако, о ней известно, что по отцу она армянка, окончила университет по специальности «гостиничный и туристический бизнес». Некоторое время работала за границей и строила карьеру. Но после свадьбы полностью посвятила себя семье. Анжелика занимается детьми, хозяйством, но себя красотка не забросила - чему доказательством служат ее многочисленные восхитительные снимки в соцсети.

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