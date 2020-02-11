"Даже в магазин в кольце охраны"

Украинская артистка Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, призналась, что стала жертвой воров в одном из торговых центров Киева

Как передает Politeka.net, об этом певица рассказала в своем микроблоге в Инстаграм. Вместо привычных фото с детьми и мужем, роскошных нарядов и фешенебельных вечеринок, Камалия обескуражила поклонников, выложив снимок в окружении правоохранителей. Оказалось, артистку обокрали в ТЦ "Оcean Рaza".

По словам Камалии у нее вытянули iPhone Pro Max (стоимость аппарата варьируется от 35 до 45 тысяч гривен). Полицейские подозревают в краже женщину ромской национальности, которая "с точностью хирурга вытащила телефон".

К сожалению, по горячим следам не удалось поймать воровку, и Камалия уже не надеется снова увидеть свою мобилку. Звезда призналась, что ее больше опечалила потеря фото, которые она не успела сохранить "в облаке", чем самого аппарата.

"Вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка вытащила мой iPhone... Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?"

Пользователи сети выразили сочувствие артистке, вспомнив о своих печальных историях, связанных с кражами.

"Ох уж этот Оушен...я так померяла босоножки и вытащили кошелек только пришла..к сожалению милиция меня забрала в участок..на месте нельзя было составить протокол...хотя смысла в нем не было как оказалось"

"В Океан Плазе-это в порядке вещей🤦‍♀️ это самый «часто воруемый торговый центр». Об этом уже давно все знают. Там через один-воры! К сожалению..."

"Ужасная ситуация, но не расстраивайтесь, пусть это будет самая большая Ваша потеря. "

"Камалия, почему она к тебе подошла настолько близко? Ужас🤨"

"как надоело это ворье...Будет наука. Придется даже в магазин ходить в кольце охраны...Вот время сейчас плохое. Так и хочется ругаться матом..."

"Ну вы же сами понимаете что вас сглазили"

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