Украинская артистка Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, призналась, что стала жертвой воров в одном из торговых центров Киева
Как передает Politeka.net, об этом певица рассказала в своем микроблоге в Инстаграм. Вместо привычных фото с детьми и мужем, роскошных нарядов и фешенебельных вечеринок, Камалия обескуражила поклонников, выложив снимок в окружении правоохранителей. Оказалось, артистку обокрали в ТЦ "Оcean Рaza".
По словам Камалии у нее вытянули iPhone Pro Max (стоимость аппарата варьируется от 35 до 45 тысяч гривен). Полицейские подозревают в краже женщину ромской национальности, которая "с точностью хирурга вытащила телефон".
К сожалению, по горячим следам не удалось поймать воровку, и Камалия уже не надеется снова увидеть свою мобилку. Звезда призналась, что ее больше опечалила потеря фото, которые она не успела сохранить "в облаке", чем самого аппарата.
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"Вчера мы фотографировались не для модного селфи в соцсетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка вытащила мой iPhone... Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?"
Пользователи сети выразили сочувствие артистке, вспомнив о своих печальных историях, связанных с кражами.
"Ох уж этот Оушен...я так померяла босоножки и вытащили кошелек только пришла..к сожалению милиция меня забрала в участок..на месте нельзя было составить протокол...хотя смысла в нем не было как оказалось"
"В Океан Плазе-это в порядке вещей🤦♀️ это самый «часто воруемый торговый центр». Об этом уже давно все знают. Там через один-воры! К сожалению..."
"Ужасная ситуация, но не расстраивайтесь, пусть это будет самая большая Ваша потеря. "
"Камалия, почему она к тебе подошла настолько близко? Ужас🤨"
"как надоело это ворье...Будет наука. Придется даже в магазин ходить в кольце охраны...Вот время сейчас плохое. Так и хочется ругаться матом..."
"Ну вы же сами понимаете что вас сглазили"
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