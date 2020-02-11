Молдавский певец, тренер шоу «Голос країни-10» Дан Балан завязал отношения с украинкой

20-летнюю девушку Анастасию, которая, скорее всего, является новой девушкой артиста, вычислили журналисты. Как пишет Viva, об отношениях Балана с Анастасией сообщил инсайдер.

Несмотря на то, что Балану активно приписывали роман с его коллегой по «Голосу» Тиной Кароль, реальность оказалась намного скромнее. Избранницей певца стала 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. По данным СМИ, в прошлом году девушка стала победительницей конкурса красоты в университете. Как выяснила Рoliteka.net, в прошлом году титул «Мисс-университет» в ХНУ завоевала Анастасия Соломаха.

По словам инсайдера, девушка увлекается танцами, часто бывает на съемках «Голоса страны», а также вхожа в круг украинского шоу-бизнеса. Анастасия ездила с Баланом отдыхать в Буковель и Бухарест.

В подтверждение слов инсайдера журналисты нашли видео, на котором видно, что Настя танцует в квартире Дана Балана.

Напомним, что как только Балан стал тренером шоу «Голос» в Украине, ему сразу же стали приписывать роман с Кароль. Мужчина активно флиртовал с незамужней артисткой, дарил ей цветы и даже спел с ней дуэтом. Многие догадывались, что история с Кароль – всего лишь пиар-ход.

Отметим, что сам артист пока не прокомментировал слухи об отношениях со студенткой, хотя, по словам инсайдера, их роман длится уже около года. Сама Настя на вопрос подписчиков о том, что происходит между Баланом и Кароль, ответила: "Роман, написанный рукой гения".

Кстати, буквально на днях в сети появились откровенные снимки Балана с танцовщицей из его балета. Очаровательная блондинка на фото обнимала певца. Это не было похоже на дружеские объятия.

Напомним, что в начале февраля в сеть слили фото Балана с прекрасной блондинкой, "влюблены".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль прильнула к знаменитому украинцу, Балану пора ревновать: «Неплохая пара».

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