Дан Балан засвітився в обіймах нової красуні, кадри вражають

Співак Дан Балан, який раніше загравав на публіці з українською теледівою і співачкою Тіною Кароль, раптово втратив до неї інтерес. Він показав фото з корпоративу, на якому у всю притискався до своєї нової супутниці – хореографу з його команди Світлани Соколової. Про це повідомляє Politeka.net.

Він відзначив свій день народження в компанії друзів і нової дівчини, фото з якої розійшлися по мережі, як гарячі пиріжки.

«Дві душі, два таланти...», – підписали шанувальники Дана, опублікувавши знімок з новою подругою співака у фан-акаунті Балана.

«Свято вдалося», – також відзначили фанати співака в ще одному фан-акаунті Дана Балана.

Тут також користувачі мережі залишили багато цікавих коментарів про його стосунки з Тіною.

«На всі 100%! Дан задоволений.», «Від Тіни не залишилося й сліду...», «За ілюзії розплачуються дійсністю...», «Сумно на це дивитися .Але закохана пара .Щастя їм у всіх позах», «які карти? Блін, лише танцівниця з команди. Це не його дівчина!!!! І тіна ваша теж не при чому тут», «яка блін Тіна?????? очманіти, люди в казки вірять. Сходіть на зйомки і гляньте, що ваша тіна Дану не потрібна. Він на неї навіть не дивиться.», – відзначили в мережі небайдужі українці.

Сама дівчина на фото в свою чергу навіть присвятила Дану Балану вірш:

«В волшебный день календаря,

Небесный зазвучал орган,

В тот миг, 6 февраля,

Вселенной был подарен Дан!

Талантливый создатель и певец,

«Он как по нотам, шел по свету»,

Немало покорил сердец,

Захватывая всю планету!

Открыл для нас свой арсенал,

Читал он сказки и легенды,

Из года в год хиты писал,

И сотворил свою «Colendo». Под «Chica Bomb» и «Funny Love»,

И под латинские мотивы...

От появления «Ventigo»,

Сердца разбились многих дам!

A Crazy Loop? Что вам сказать?

Он был пределом женских грёз,

Когда он начинал плясать -

Рыдали «лепестками слёз»! В метро, в машине, в самолёте,

В кафе, у папы на работе

И в каждом дорогом фойе

Играет «Numa Numa yeah»! Шедевров не пересчитать,

Из банды, каждый подтвердит!

Маэстро - не переиграть !

Магический Твой каждый хит!

Твой голос лечит как «Бальзам»,

Когда поёшь ты нам про «Freedoom»,

И чертят звёзды «Hold On Love»,

Почувствовав, твои флюиды.

Твори! Люби! Будь нам здоров!

Улыбкой, добивай врагов!

И пусть горят магнитофоны!

Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!».

Нагадаємо, що майбутнє Тіни Кароль з Даном Баланом нарешті розкрито

Як повідомляла Politeka, один Тіни Кароль довів Дана Балана, навіть Каменських не стрималася

Також Politeka писала, що Дан Балан відверто розповів про своїх колишніх: не показуйте цього Тіні Кароль