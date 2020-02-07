Дан Балан засвітився в обіймах нової красуні, кадри вражають
Співак Дан Балан, який раніше загравав на публіці з українською теледівою і співачкою Тіною Кароль, раптово втратив до неї інтерес. Він показав фото з корпоративу, на якому у всю притискався до своєї нової супутниці – хореографу з його команди Світлани Соколової. Про це повідомляє Politeka.net.
Він відзначив свій день народження в компанії друзів і нової дівчини, фото з якої розійшлися по мережі, як гарячі пиріжки.
«Дві душі, два таланти...», – підписали шанувальники Дана, опублікувавши знімок з новою подругою співака у фан-акаунті Балана.
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«Свято вдалося», – також відзначили фанати співака в ще одному фан-акаунті Дана Балана.
Тут також користувачі мережі залишили багато цікавих коментарів про його стосунки з Тіною.
«На всі 100%! Дан задоволений.», «Від Тіни не залишилося й сліду...», «За ілюзії розплачуються дійсністю...», «Сумно на це дивитися .Але закохана пара .Щастя їм у всіх позах», «які карти? Блін, лише танцівниця з команди. Це не його дівчина!!!! І тіна ваша теж не при чому тут», «яка блін Тіна?????? очманіти, люди в казки вірять. Сходіть на зйомки і гляньте, що ваша тіна Дану не потрібна. Він на неї навіть не дивиться.», – відзначили в мережі небайдужі українці.
Сама дівчина на фото в свою чергу навіть присвятила Дану Балану вірш:
«В волшебный день календаря,
Небесный зазвучал орган,
В тот миг, 6 февраля,
Вселенной был подарен Дан!
Талантливый создатель и певец,
«Он как по нотам, шел по свету»,
Немало покорил сердец,
Захватывая всю планету!
Открыл для нас свой арсенал,
Читал он сказки и легенды,
Из года в год хиты писал,
И сотворил свою «Colendo». Под «Chica Bomb» и «Funny Love»,
И под латинские мотивы...
От появления «Ventigo»,
Сердца разбились многих дам!
A Crazy Loop? Что вам сказать?
Он был пределом женских грёз,
Когда он начинал плясать -
Рыдали «лепестками слёз»! В метро, в машине, в самолёте,
В кафе, у папы на работе
И в каждом дорогом фойе
Играет «Numa Numa yeah»! Шедевров не пересчитать,
Из банды, каждый подтвердит!
Маэстро - не переиграть !
Магический Твой каждый хит!
Твой голос лечит как «Бальзам»,
Когда поёшь ты нам про «Freedoom»,
И чертят звёзды «Hold On Love»,
Почувствовав, твои флюиды.
Твори! Люби! Будь нам здоров!
Улыбкой, добивай врагов!
И пусть горят магнитофоны!
Твои не писаны законы! Дейнерис и Твои Драконы!».
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