В мережі бурхливо обговорюють можливий союз української співачки Тіни Кароль і композитора Андрія Данилка

Приводом для обговорення стали фотографії з Національного відбору на Євробачення, де Данилко і Кароль виступають в ролі журі, повідомляє Politeka. Знімки з Данилко опублікувала на своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль. Пізніше вони розійшлися по фан-сторінкам зірок.

Шанувальники активно обговорюють те, як виглядали на шоу Кароль і Данилко. Особливо фанам сподобалися обійми зірок і ніжні погляди. У коментарях до постів шанувальники навперебій обговорюють можливість цього союзу.

«Непогана була б пара», «Данилко і Тіна. Що може бути краще)», «Що може бути краще, ніж Тіна і Сердючка на одному фото?! Як щодо спільного хіта», «Тіна, які чоловіки поруч з тобою. Справжня команда», «Ой, а як Тіна дивиться на Данилка ...ууу», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що Кароль не перший раз приписують роман із колегою по суддівському кріслу. На шоу «Голос» її сватають з молдавським співаком Даном Баланом. Зірки активно підігрівають чутки про свій роман як у численних інтерв'ю, так і під час зйомок шоу «Голос». Наприклад, нещодавно на запитання Каті Осадчої про їх відносини Балан заявив: «Роман звичайно! Роман, написаний рукою генія». Кароль же вирішила промовчати і просто посміхалася.

Додамо, що 22 лютого Тіні Кароль з її колегами доведеться вирішити, хто поїде представляти Україну на Євробачення-2020. На даний момент на перемогу в Нацвідборі претендує бандуристка KRUTЬ.

До речі, шанувальники Тіни Кароль були дуже раді побачити її в суддівському кріслі Нацвідбору. Її прийняли набагато тепліше, ніж Руслану і Джамалу. Тіна Кароль, як відомо, теж брала участь в "Євробаченні" в 2006 році. Вона зайняла на конкурсі 7 місце.

Нагадаємо, що розкрито десять секретів Тіни Кароль, які розкажуть про неї багато цікавого: "Дану Балану на замітку".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль зняла білизну, залишившись в одній шовковій сукні: "Тіна, це новий рівень!".

Також Politeka писала, що Андрій Данилко весь у чорному розкрив свій головний секрет: "У мене багато...".