Известная украинская исполнительница MARUV показала новый откровенный танец просто на камеру

Об том сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Тело вообще не слушается. После отпуска тяжело приходить в форму», - говорится в подписи.

На опубликованных кадрах MARUV в облегающее наряде исполняет новый зажигательный танец, демонстрируя всем свои роскошные формы. Однако ее поклонники остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами. Этот раз не стал исключением.

На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.

Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.

К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.

До этого мы писали о том, что MARUV на своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением.

Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".

Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".

Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».