Известная украинская исполнительница MARUV показала новый откровенный танец просто на камеру
Об том сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Тело вообще не слушается. После отпуска тяжело приходить в форму», - говорится в подписи.
На опубликованных кадрах MARUV в облегающее наряде исполняет новый зажигательный танец, демонстрируя всем свои роскошные формы. Однако ее поклонники остались безмолвны – кадрами звезда поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, артистка Анна Корсун, больше известная под своим сценическим псевдонимом MARUV, любит удивлять поклонников дерзкими образами и откровенными фотосетами. Этот раз не стал исключением.
На черно-белом снимке MARUV позирует в строгом костюме и стильной шляпе. При этом пикантности ее образу добавляет то, что под расстегнутым пиджаком звезды нет ничего кроме тонкого кружевного лифчика.
Роковой образ MARUV дополняет яркий макияж и увесистые украшения.
К сожалению, поклонники звезды не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сторис отсутствует такая возможность.
До этого мы писали о том, что MARUV на своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В Инстаграм звезды можно найти множество пикантных снимков – откровенных, ярких и самых разных. Артистка довольно часто делиться различными жаркими моментами из своей жизни. Этот раз не стал исключением.
Напомним, MARUV потрясла интимными местами перед молодым мужчиной: "А что между ног держит?".
Как сообщала Politeka, дерзкая MARUV оголилась среди джунглей, украинцы вне себя: "Уже рамок не видишь".
Также Politeka писала, что сочная MARUV дерзко наклонилась в черных чулках и засветила, что у нее под юбкой: «бесстыдница».