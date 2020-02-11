Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танцев со звездами", показала серое испанское фото

На фото Ризатдинова позирует в длинном платье в пол. Анна решила в этот раз не надевать белье, а также приспустила бретельки, таким образом оголив плечи. На фоне можно увидеть столб, забор, а также какое-то здание и различную растительность. Фото было сделано в Барселоне, Испания. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Очень стильно и красиво! Ну прям, все очень круто!, "Шик", "Сказка", "Как красиво", "Фото огонь! А Вы Анна самая спортивная красивая девушка! Я своему сыну ставлю Вас в пример! Как нужно работать, заниматься, чтобы стать настоящим спортсменом! Спасибо, что Вы есть", "Красотка".

Ранее мы сообщали,. что украинская спортсменка Анна Ризатдинова поделилась с поклонниками своей новой философией жизни.

У себя на страничке олимпийская чемпионка опубликовала яркий снимок, на котором она с вечерним макияжем красуется в изящном черном платье. Благодаря необычному фасону с горловиной и голыми плечами, гимнастка, у которой и так замечательная спортивная фигура, выглядит еще краше. На снимке девушка приподняла одну руку, чтобы изгибы ее тела были видны еще лучше.

Сообщалось, что известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новый образ в черной кофточке.

Ризатдинова позировала в этот раз на фоне большой картины в черном наряде. На ней была кофточка с открытыми плечами, штаны и туфли. Образ дополнила Анна поясом на талии. Волосы в этот раз гимнастка решила собрать в хвост. На фоне еще можно заметить несколько диванов с подушками.

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