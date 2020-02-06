Олимпийская чемпионка и звезда шоу «Танцы со звездами» Анна Ризатдинова показала, как проходят ее тренировки в спортивном зале

Видео, на котором спортсменка подтягивается, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. Ризатдинова одета в спортивные лосины и короткий топ. На видео прекрасно видно спортивные формы девушки, ее мышцы в работе выглядят впечатляюще.

Под видео отписался еще один участник «Танцев со звездами», украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно столкнулся с серьезными репутационными потерями из-за развода со своей женой. Он написал под роликом Ризатдиновой, что его тоже в зале всегда фотографируют. Остапчук обратил внимание на то, что на видео видно вспышки от фотоаппарата.

В ответ на коммент Остапчука один из фолловеров Ризатдиновой написал: «Наверное просто "снять" хотят)». Отметим, что спортсменка оценила шутку и оставила под ней смайлик. Напомним, что жена Остапчука в откровенном интервью призналась, что к нем подкатывали как женщины, так и мужчины.

Ранее мы писали, что гимнастка Анна Ризатдинова ошарашила поклонников грубым выпадом. Девушка поделилась цитатой советской артистки Фаины Раневской «Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса господа». С чем был связан этот пост поклонники спортсменки так и не выяснили.

Анна Ризатдинова заняла второе место в шоу «1+1» «Танцы со звездами». Пара гимнастки проиграла звездной паре Жени Кота и артистки Ксении Мишиной. Отметим, что широко известной Ризатдинову сделало не столько участие в Олимпиаде и бронзовая медаль, сколько отношения с одиозным политиком Александром Онищенко, от которого гимнастка родила сына Романа.

Напомним, что Ризатдинова подчеркнула идеальные формы без белья: "Неотразимая".

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы засунула пышные формы в узкую майку: "Нереальная!".

Также Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова пыталась "запереть" роскошные формы под пиджаком: "Красоту не спрячешь".