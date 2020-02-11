Дан Балан в преддверии нового выпуска шоу «Голос країни» поделился ярким фото

Молдавский певец приобрел большую популярность среди украинцев после своего появления на нашем телевидении. При этом главной темой для обсуждений стали его отношения с Тиной Кароль. Теперь они вместе выступают в роли тренеров на шоу «Голос країни», и страсти вокруг них только накаляются.

Как сообщает Politeka, Дан Балан взволновал своих фанатов новым фото в преддверии нового этапа проекта. На снимке певец позирует в студии в бордовом костюме и с массивным перстнем на пальце. Балан замер с подозрительным прищуром и указывает пальцем на нечто, что находится за кадром.

В подписи к фото он предложил обсудить, что будет дальше на «Голос країни». Сам он предупредил, что на шоу начнутся настоящие бои.

«The Voice! ...на следующем этапе будут настоящие Бои...У вас уже есть фавориты?», - написал певец.

Однако в комментариях многие предпочитают обсуждать его и Тину Кароль, отмечая, что именно их считают фаворитами.

«Главные фавориты это вы с Тиной», «Как там Тина???», «дан, вся твоя команда- мои фавориты! уверена, что ты победишь в этом сезоне!», «Как это Дракула сменил свой черный прикид, на бордовый?», «Вау какое фото а на что показываешь?», «Да фавориты уже есть», «Вауу, Дракула в игре)», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что Дан Балан завязал отношения с украинкой.

20-летнюю девушку Анастасию, которая, скорее всего, является новой девушкой артиста, вычислили журналисты. Об отношениях Балана с Анастасией сообщил инсайдер.

Несмотря на то, что Балану активно приписывали роман с его коллегой по «Голосу» Тиной Кароль, реальность оказалась намного скромнее. Избранницей певца стала 20-летняя студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. По данным СМИ, в прошлом году девушка стала победительницей конкурса красоты в университете. В прошлом году титул «Мисс-университет» в ХНУ завоевала Анастасия Соломаха.

По словам инсайдера, девушка увлекается танцами, часто бывает на съемках «Голоса страны», а также вхожа в круг украинского шоу-бизнеса. Анастасия ездила с Баланом отдыхать в Буковель и Бухарест.

Напомним, Дан Балан закрутил роман с 20-летней красоткой, пикантные фото: Кароль больше не нужна.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль прильнула к знаменитому украинцу, Балану пора ревновать.

Также Politeka писала, что Кароль показала себя в компании горячих красавцев: "От такого и Балан не устоял".