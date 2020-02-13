14 февраля пары отмечают день Святого Валентина, не исключением являются супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон

Как оказалось принц - большой романтик. Мужчина старается удивить супругу, даже после долгих лет совместной жизни.

Сейчас внук королевы готовит для Кейт романтический праздник. Королевский эксперт Кэти Николл уверена, что герцог Кембриджский готовит для супруги нечто особенное, чтобы Кейт Миддлтон почувствовала себя не такой как все в День всех влюбленных, пишет РБК.

По традиции, Уильям балует жену романтичным ужином в их любимом итальянском ресторане в Лондоне. Однако уединиться паре очень тяжело, ведь сейчас внимание публики и прессы высокое из-за скандальных заявлений брата Уильяма, принца Гарри и его жены Меган Маркл.

В связи с этим эксперт предполагает, что в этом году, скорее всего, Уильям и Кейт останутся дома. Это будет незабываемый уютный вечер в компании только друг друга.

Николл сообщила, что, вероятно, Уильям подарит супруге открытку и подарок, который отразит его заботу и любовь. В этот день его жена должна почувствовать себя особенной.

Напомним, Кейт Миддлтон устроили приятный сюрприз во время поездки в Уэльс.

Специально для того, чтобы увидеть герцогиню Кембриджскую, в городок Мамблс приехали ее проживающие ныне неподалеку школьные учителя — супруги Кевин Оллфорд и Дениз Эванс-Оллфорд.

Кевин преподавал у Кейт Миддлтон немецкий и французский языки, а Денис была спортивным инструктором по нетболу.

Радостная Кейт Миддлтон сразу же вышла к своим бывшим учителям, которых не видела больше 20 лет со словами: «Как тесен мир!». Они мило беседовали на улице, вспоминая какие-то моменты из прошлого, а Дениз заметила, что Кейт совсем не изменилась.

Ранее мы писали, что на вручении премии Британской кинотелеакадемии BAFTA традиционно прибыли самые известные и востребованные звезды мира. Среди гостей этого года были Скарлетт Йоханссон, Аль Пачино, Хоакин Феникс, Рене Зеллвергер, Марго Робби и другие.

Посетили мероприятие и члены королевской семьи – принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

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