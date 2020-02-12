Российский певец Филипп Киркоров выложил интригующий коллаж в соцсети, рекламируя релиз клипа на песню "Романы"

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram певца

"OH WAIT, it’s just Tuesday... до премьеры осталось 3 дня... 14 / 02 / 2020", - написал Киркоров в комментарии к посту. Не случайно для выхода клипа выбран День святого Валентина.

Сам коллаж при этом оказался весьма необычным. В центре изображения находится сам Филипп, но узнать его можно лишь по прическе и харктерной бороде. Ведь глаза певцу "нафотошопили", вероятно, в стиле статуи Медузы Горгоны. Да и наряд певца обычным не назовешь. На нем красуется халат, украшенный изображениями на античную тематику, а на груди у певца огромные цепи.

Не менее экзотично выглядят и другие части постера. Так, фигуру певца окружают монахини с закрытыми глазами и немного менее внушительными цепями. Две девушки при этом романтично жмутся к певцу.

Естественно, что такой экзотичный образ вызвал живой интерес фанатов певца, которые активно оставляют свои комментарии.

"все дразнитe нас, поскорее бы увидеть и услышать эту красивую историю! Ждём, очень ждём!", " Очень жду,скорей бы увидеть! Филипп любимый!!!!!!!!", "Ух ты...Божественно Красивооо!!! Жду, не дождусь...Скоро увидим!!!", " Король превзошёл себя 😈 ты сумасшедший болгарин филя"

Фанаты также начали беспокоиться за религиозный контекст коллажа.

"Такое ощущение что Филипп погрезь в какой то секте..", " С монашками перебор, зачем вообще с шоу бизнесом лезть в религиозные темы", "Я весь в цепях!И Ангелы мои при мне всегд а на цепях!Посмот рел на свою Музу- и взгляд засыл!О Боги!Це же не Муз а!Це же-Медуза!Га ргона!Царица-Заб вения!Вай-вай-вай-вай вай-ваЙйЙй", " Извращениц"

Напомним, страшная беда случилась в семье невесты Киркорова Успенской, даже Лобода не сдержалась.

Как сообщала Politeka, фаворитка Киркорова похвасталась аппетитными формами в черных чулках.

Также Politeka писала, что 8-летняя дочь Киркорова сразила «взрослым» видом.