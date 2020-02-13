Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

Как известно, певица является любительницей показать свое стройное тело в ярких и провокационных купальниках, а также в спортивных костюмах. Сама Слава уже не раз рассказывала, что ей помогает поддерживать фигуру в довольно подтянутой форме.

К примеру, ранее Каминская рассказывала, что очень любит заниматься на природе и качать бедра. А сегодня в разделе Стори она показала себя в полупрозрачном шелковом платье с кружевными вставками желтого цвета.

Причем рядом со звездой была Леся Никитюк, которая подшутила над артисткой, заявив, что той пора "избавиться от идеальной груди и сделать большой шнобель". На что Слава остроумно отметила: она знает, где можно сделать подобную неудачную пластику.

Отметим, после завершения отдыха с детками артистка отправилась домой и обеспокоила поклонников заявлением.

Как выяснилось, Слава заболела вместе с детьми, поэтому вынуждена была посещать больницу, сдавать анализы и беспокоиться о состоянии малышей.

Когда с болезнью было покончено, звезда возобновила ведение профиля в Инстаграм и успела удивить целой порцией пикантных фото и видео. К примеру, Слава уже представила яркий снимок с концерта, на котором присутствовала в полупрозрачном темном платье с глубоким декольте. Затем Слава дополнила в разделе Стори представила серию видео и фото сделанных до выступления, а также чуть позже на самом концерте.

На кадрах также позировала и Виктория Смеюха - вторая участница группы.

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая