Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый образ на улицах Нью-Йорка

Соня в этот раз позировала в черном пиджаке и светлом платье. Евдокименко решила не надевать под него белье. Снимок в этот раз внучка Ротару сделала черно-белым. На фоне можно увидеть большое здание, мощеную дорогу, а также несколько автомобилей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фото оценила и бабушка Сони, София Ротару. Фанаты успели поставить более тысячи лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Чёрно-белые фотки это слабость", "Безумная", "А скулы то какие, очень нежно", "Красотка", "Очень красивое и нежное фото", "Красавица София! Не всем бог дает такую красоту", "Красивое фото)Хорошего настроения)", "Как она красивая", "Вы такая красивая прям очень очень", "Фото вау вау", "Прекрасные фото. Ты такая нежная тут", "Люблю черно-белые фото, красота", "Надела ночнушку и пошпарила в город".

Ранее мы сообщали, Соня Евдокименко, появилась в стильном образе.

Девушка просто очаровывает своей красотой. Соня распустила длинные светлые волосы и посмотрела в камеру.

На лице внучки Ротару - розовые тени и такого оттенка блеск. Красота идеально подчеркнута макияжем. Особенно взгляд привлекают красивые зеленые глаза Сони.

Девушка улыбнулась, приподняв одну бровь. Соня просто сама безупречность.

Сообщалось, что Соня Евдокименко решила показать идеальное тело в спортивной форме.

Так, Соня позирует посреди дня в спортзале в облегающем наряде, выставив напоказ роскошные формы в лосинах и коротком топе. Как можно заметить, она занимается в наушниках.

За ней можно заметить блок со штангой и других посетителей спортзала. Уточним, что поклонники Сони не смогли высказаться о теле кумира – снимок девушка выбросила в Сторис.

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