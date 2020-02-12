В Сети все сильнее разгорается скандал между экс-солистом "Ласкового мая" Юрием Шатуновым и продюссером Андреем Разиным

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Шатунова

Юрий Шатунов опубиковал у себя на странице фрагмент передачи Андрея Малахова "Привет, Андрей!" (для просмотра видео дочитайте до конца), где впервые прокомментировал свой конфликт с бывшим продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. По словам Шатунова, Разин не только через суд запрещает ему исполнять песни группы, но использует голос, оранжировки ифонограммы Шатунова на своих концертах.



Певец предоставил Малахову и собравшимся у него гостям видеозапись, на которой Разин голосом Юрия поет хит "Седая ночь". Видео развеселило присутствовавших в студии артистов Филиппа Киркорова, Льва Лещенко и Николая Баскова.

"Он поет сам, но что для меня самое обидное, он поет под мои фонограммы, современный фонограммы, которые сделал я, под мой голос и под мои оранжировки", - отметил Разин.

"Это безобразие", - прокомментировал видео Лев Лещенко. А вот Николай Басков не смог сдержать смеха.

На своей странице в Инстаграм Шатунов обратился к продюссеру с вопросом: "Разин, когда ты прекратишь петь под мою фонограмму? Разин, ты готов ответить?".

Публикация вероятно стала ответом Разину на обвинения в том, что Шатунов без разрешения на своих концертах исполнять песни "Ласкового мая".

Фанаты в комментариях к посту поддержали Шатунова и высмеяли поведение Разина.

"Юра, 13 Февраля очередное судебное разбирательство? Удачи вам и терпения! Зло всё равно будет наказано! Ну не может быть иначе! За вами целая армия поддержки!!", "Господи как ему не стыдно, это так смешно смотреть!!!😂😂😂пухлый дядька поёт голосом Юры Шатунова! Я не могу",

"Разин жулье самое настоящее!!! Юрий мы с вами", " Какой кошмар", " Выглядит как шут, Разин".

Напомним, что Андрей Разин являлся активным сторонником российской власти и аннексии Крыма, а также фейковое звание "Заслуженный артист Республики Крым", а также бизнес на полуострове. Одно время он даже проявил себя как региональный политик и был советником так называемого мэра Ялты. С 2013 года он является членом партии "Единая Россия".

Напомним, известный композитор разозлил своим заявлением украинцев.

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