В Мережі все сильніше розгорається скандал між екс-солістом "Ласкавого мая" Юрієм Шатуновим і продюсером Андрієм Разіним

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Шатунова

Юрій Шатунів опублікував у себе на сторінці фрагмент передачі Андрія Малахова "Привіт, Андрій!" (для перегляду відео дочитайте до кінця), де вперше прокоментував свій конфлікт з колишнім продюсером групи "Ласкавый май" Андрієм Разіним. За словами Шатунова, Разін не тільки через суд забороняє йому виконувати пісні групи, але використовує голос, оранжировки ифонограммы Шатунова на своїх концертах.



Співак надав Малахову і присутнім у нього гостям відеозапис, на якому Разін голосом Юрія співає хіт "Седая ночь". Відео розвеселило присутніх у студії артистів Філіпа Кіркорова, Льва Лещенка та Миколу Баскова.

"Він співає сам, але що для мене найприкріше, він співає під мої фонограми, сучасні фонограми, які зробив я, під мій голос і під мої оранжировки", - зазначив Разін.

"Це неподобство", - прокоментував відео Лев Лещенко. А от Микола Басков не зміг стримати сміху.

На своїй сторінці в Instagram Шатунів звернувся до продюссеру з питанням: "Разін, коли ти припиниш співати під мою фонограму? Разін, ти готовий відповісти?".

Публікація ймовірно стала відповіддю Разіну на звинувачення в тому, що Шатунрв без дозволу на своїх концертах виконувати пісні "Ласкавого мая".

Фанати в коментарях до посту підтримали Шатунова і висміяли поведінку Разіна.

"Юра, 13 Февраля очередное судебное разбирательство? Удачи вам и терпения! Зло всё равно будет наказано! Ну не может быть иначе! За вами целая армия поддержки!!", "Господи как ему не стыдно, это так смешно смотреть!!!😂😂😂пухлый дядька поёт голосом Юры Шатунова! Я не могу",

"Разин жулье самое настоящее!!! Юрий мы с вами", " Какой кошмар", " Выглядит как шут, Разин".



Нагадаємо, що Андрій Разін був активним прихильником російської влади і анексії Криму, а також фейковое звання "Заслужений артист Республіки Крим", а також бізнес на півострові. Один час він навіть проявив себе як регіональний політик і був радником так званого мера Ялти. З 2013 року він є членом партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, відомий композитор розлютив своєю заявою українців.

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