Новым героем "Холостяка-10" стал пилот и владелец летной школы Максим Михайлюк

Мужчина всю жизнь мечтал стать пилотом и упорно трудился, чтобы пройти обучение в лучшей школе для летчиков США. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм-аккаунт телеканала "СТБ".

«Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них. Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня», - поделился Максим Михайлюк.

В 2016 году Холостяк решил открыть в Майами школу под названием Flymax для того, чтобы в ней обучались те, кто желает стать пилотом. Максиму пришлось получить лицензию пилота-инструктора и пройти проверку, а также получить сертификат Федеральной авиационной администрации США.

Михайлюк налетал уже более 4 тысяч часов. Он успешно пилотирует маленькими самолетами и большими лайнерами, может совершить безопасную посадку в аэропортах, которые расположены в горной местности и делиться этими знаниями с будущими пилотами.

Максим живет на две страны - США и Украине. Теперь, когда он стал успешным, он хочет найти вторую половинку в проекте "Холостяк".

Фанаты успели просмотреть ролик 14 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Вот это сейчас появится у него подписчиков. Держись Макс", "О, Симпатичный. Наверное и я буду этот сезон смотреть", "Какой же все таки крутой Холостяк Макс", "Ох, и начнется бойня, мордобитие, склоки, интриги и т. д. Я в предвкушении этого цирка", "Обычнй мужчина, ничего такого. А покажут такое шоу, которое устроят и девушки, что придут не за любовью, а за пиаром на телепроект и все", "Ну наконец-то симпатичный холостяк. Еще и пилот", "Вот это красавичк", "Да это точно очень красивый молодой человек", "Очень жду, мое любимое шоу".

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