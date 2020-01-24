Главным героем юбилейного 10-го сезона шоу "Холостяк" станет Максим - пилот и владелец частной летной школы в Майами

Как передает Politeka.net, кадры с новым красавчиком появились в Инстаграм-аккаунтах телеканала "СТБ" и журнала "VIVA". В частности, говорится о том, что Макс "уверенный, харизматичный и профессионал своего дела...".

Украинцы активно стали комментировать в сети появление "холостяка", тут же нашлись и те, кто якобы знаком с парнем. Некоторые утверждают, что Макс "точно не женится", а другие пишут, что он работает вторым пилотом в МАУ.

Как бы то ни было, но пока самой достоверной информацией о нем является его внешность. По крайней мере, надеемся "оригинал" не будет слишком отличаться от фото. Часть девушек, судя по комментяриям, пожалели, что не пошли на кастинг, ведь Макс как раз в их вкусе. В то же время некоторые барышни прозвали парня "щекастым хомячком" из-за его круглого лица.

"Все вірно, тільки Ангели літають😇. Уф, комусь фартоне. 🎆"

"Этот точно не женится..."

"точно не женится я его хорошо знаю 😂"

"Уже один наш американец был в первом (юбилейном) сезоне! И что,женился на американке! Теперь попытка номер два (10-й юбилейный) и тоже американец, который до сих пор там никого не нашел,а здесь собирается"

"😋какой красавчик. И почему я не пошла на кастинг???😫"

"Этот холостяк в МАУ вторым пилотом работает, учился на пилота в Маями. Думаю, то, что он владелец школы в США-телевизионный блеф, чего он тогда в МАУ(Украина) на позиции второго пилота летает????"

"Подивилась відео з холостяком на Віва. Ну на фото кращий. Там такий собі щокастий , лисуватий...🙄😏"

"Моя дочка сказала:"Макс - симпатичный, Але до Іраклі йому, як до неба 😄"

"🔥Холостяк Агонь"

"Слишком щекастый... такой себе - хомячёк 😏"

"Внешне похож на Андрея, пластич.хирурга одного из сезонов..."

"Такой себе. Не впечатлил. Особенно его щеки"

Напомним, кто стал главным холостяком Украины, раскрыты детали

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