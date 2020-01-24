Главным героем юбилейного 10-го сезона шоу "Холостяк" станет Максим - пилот и владелец частной летной школы в Майами
Как передает Politeka.net, кадры с новым красавчиком появились в Инстаграм-аккаунтах телеканала "СТБ" и журнала "VIVA". В частности, говорится о том, что Макс "уверенный, харизматичный и профессионал своего дела...".
Украинцы активно стали комментировать в сети появление "холостяка", тут же нашлись и те, кто якобы знаком с парнем. Некоторые утверждают, что Макс "точно не женится", а другие пишут, что он работает вторым пилотом в МАУ.
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Как бы то ни было, но пока самой достоверной информацией о нем является его внешность. По крайней мере, надеемся "оригинал" не будет слишком отличаться от фото. Часть девушек, судя по комментяриям, пожалели, что не пошли на кастинг, ведь Макс как раз в их вкусе. В то же время некоторые барышни прозвали парня "щекастым хомячком" из-за его круглого лица.
"Все вірно, тільки Ангели літають😇. Уф, комусь фартоне. 🎆"
"Этот точно не женится..."
"точно не женится я его хорошо знаю 😂"
"Уже один наш американец был в первом (юбилейном) сезоне! И что,женился на американке! Теперь попытка номер два (10-й юбилейный) и тоже американец, который до сих пор там никого не нашел,а здесь собирается"
"😋какой красавчик. И почему я не пошла на кастинг???😫"
"Этот холостяк в МАУ вторым пилотом работает, учился на пилота в Маями. Думаю, то, что он владелец школы в США-телевизионный блеф, чего он тогда в МАУ(Украина) на позиции второго пилота летает????"
"Подивилась відео з холостяком на Віва. Ну на фото кращий. Там такий собі щокастий , лисуватий...🙄😏"
"Моя дочка сказала:"Макс - симпатичный, Але до Іраклі йому, як до неба 😄"
"🔥Холостяк Агонь"
"Слишком щекастый... такой себе - хомячёк 😏"
"Внешне похож на Андрея, пластич.хирурга одного из сезонов..."
"Такой себе. Не впечатлил. Особенно его щеки"
Напомним, кто стал главным холостяком Украины, раскрыты детали
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