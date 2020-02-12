Известная украинская певица Вера Брежнева, которая живет и строит карьеру в России, показала новый образ для праздника

На фото Брежнева позирует в синем платье без белья и с глубоким декольте. Образ Вера дополнила ожерельем из драгоценных камней. Волосы певица решила оставить распущенными. Кадры были сделаны довольно крупно и неизвестно, где позировала для фото артистка. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"К 14 февраля готова", - подписала фото Брежнева.

Фанаты успели поставить 60 тысяч лайков за час и написали множество комментариев:

"Что то увеличивалось или мне казалось", "Да, седину вот закрасила", "Как всегда, шикарная", "Эталон красоты, я тоже готов", "Аппетитная какая", "Прекрасная", "Роскошная", "Всем нужна Вера", "Ух ты, какая красотка", "Просто бомба", "Вера, вы красивы и загадочны", "Красота, страшная сила", "Потрясающая вера", "Вы просто богиня", "Восхищаюсь вашей естественной красотой", "Модный цвет", "Вот это готовность. Потрясающая", "Я не умею жить по-другому", "Верочка, вы красавица, вы мой идеал".

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа.

В этот раз Вера удивила серией кадров с отдыха. Сама артистка позировала в естественном и милом виде, засветив лишь черный спортивный костюм. На кадре видно, что певица без макияжа и каких-либо укладок, а также скрывает глаза за солнцезащитными очками. А сама она собирается на прогулку, что она также отметила в социальной сети Инстаграм, где опубликовала фото.

Напомним, раздетая Брежнева показала, как выглядит удовольствие

А еще Politeka писала, что Брежнева в спортивном костюме удивила роскошным отдыхом без Меладзе

Также Politeka сообщала, что Брежнева устроила ночью пикантные развлечения с подругой



