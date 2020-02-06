Известная украинская певица и экс-ВИА Гра Вера Брежнева решила показать идеальное тело во время отдыха за границей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Открытый тёплый бассейн 3го февраля - нет слов 💙 мой день удовольствий», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Брежнева позирует в одном купальнике, который подчеркивает ее идеальное тело. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Божественный вид», «Личное счастье любит тишину.....», «не показывайте это Меладзе», «бомба-ракета», «Красота!!! Вы в своей морской стихии, Вера!!! Фея воды», - пишут они.

Как сообщалось ранее, певица Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала свой 38 день рождения - к случаю, артистка показала в сети, как ее поздравляли друзья и партнеры по бизнесу.

На новых опубликованных знаменитостью кадрах, она предстала перед поклонниками в светлом длинном платье легкой тканевой текстуры, которое слегка просвечивало.

Так на кадрах небезызвестный ювелирный бренд показал одну, вероятно, из своих рекламных кампаний с Верой в главной роли. На кадрах видно, как длинноногая экс-ВИА Гра эффектно шагает по комнате, а также нежится на диванчике в украшениях и привлекающем внимание наряде. Компания поздравила таким напоминанием о совместной работе с днем рождения, а Вера поделилась этим в сториз.

Кроме того, на своей странице в вышеупомянутой соцсети компания опубликовала отдельный пост посвященный Вере и также в подписи поздравила артистку с 38-летием. На фото Брежнева красуется в тиаре и блестящем, во всех отношениях этого слова, наряде. Поклонники певицы отмечают, что она потрясающей красоты женщина и ее избраннику Косте Меладзе - очень с такой красавицей повезло.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением