Известный украинский и белорусский телеведущий Дмитрий Танкович высказался о цензуре в юмористических шоу Украины и России

Как сообщает Politeka.net, он отметил, что в РФ под цензуру попала шутка про Путина, показанная в КВН. Такое заявление артист сделал в интервью для шоу "Предельник", которое транслируют на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Танкович вспомнил, как, после монтажа, один из выпусков КВН пришел отсмотреть посторонний мужчина – он дважды проверил весь эпизод, и одна из сцен с участием двойника президента России Владимира Путина вызвала у него вопросы. В результате он попросил вырезать одну из шуток. Практически из-за путинской цензуры едва не сорвалось выступление.

"Какой-то жест был, я сейчас не вспомню уже. И чувак сказал: "Ан нет, это не надо! В этот момент не показывайте жест, перебейте залом", - сказал телеведущий.

Он также похвалил "Лигу Смеха" отметив, что в украинском проекте цензура отсутствует.

Пользователи сети прокомментировали высказывания Дмитрия Танковича. Многие обрадовались долгожданному интервью Танковича и вспомнили самые удачные номера времен КВН.

"Классная была команда - и тексты, и актерка. Рада, что все у капитана хорошо👍", "Помню ребят еще с 98года, тогда в КВН играли в театре Горького", "Очень хорошая команда КВН и очень любимая!!! Пиковая дама это шедевральный номер!!! Спасибо за гостя", " Ох, братья Белорусы) ЧП это Легенда. Мои любимчики. Очень радостно смотреть на самодостаточных людей, которые не останавливаются на достигнутом. Получила удовольствие от просмотра и прослушивания)) спасибо большое за настроение!".

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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