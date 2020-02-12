Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поразила помолодевшим образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, звезда на опубликованных кадрах позирует с фирменным легким макияжем, акцент которого сделан на губах. При этом женщина рассказала, как важно любить и принимать себя. Именно в этом, по ее словам, заключается секрет того, чтобы выглядеть хорошо в любом возрасте.

«Красавица», «До чего же прекрасная», «просто внеземная», «Настоящий эталон!», «лучшая», «это шок», «Когда есть женская красота, тогда признаёшь и другую красоту. Вы красивы и сказочны», «вот это малышка», - пишут они.

Как сообщалось ранее, итальянская актриса и модель Моника Беллучи поделилась снимком со своего последнего выхода на публику.

Фото 55-летняя звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм. Актриса написала, что посетила праздничный ужин прошлым вечером. Поклонники Беллучи со всего мира стали хвалить актрису за ее прекрасный внешний вид.

«Вы можете научить любого, как быть прекрасной женщиной», «Красивая», «Невероятно», «Ты всегда номер один Моника, в этом мире нет женщины прекраснее тебя», «Королева», «Шикарно. Я тоже предпочитаю черный. Тебе идет. Ты лучшая. Я абсолютно серьезно. Ты лучшая», «Эталон красоты и женственности», - отмечают восторженные фанаты из Италии, США и России.

Совсем недавно Моника Беллучи сменила образ и подстриглась под каре. На публике она все чаще появляется в темных нарядах, которые практически полностью закрывают ее тело. Образы актрисы последних лет получаются в стиле «сицилийской вдовы», который активно продвигают Dolce&Gabbana. Несмотря на свой возраст Беллучи выглядит прекрасно и стильно. Ее по-прежнему считают одной из самых красивых и сексуальных женщин мира.

Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи напугала траурным видом на модном показе: красавицу не узнать.

Также Politeka писала, что Моника Беллуччи ошеломила видом вблизи: «Боже, идеальная женщина».

А еще Politeka сообщала, что божественная Беллуччи заворожила образом рядом с известным красавцем: «Невозможно поверить…».