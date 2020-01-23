Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи восхитила эффектным появлением на публике в Париже
Кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Как известно, в столице Франции сейчас проходит одно из самых важных собитий фэшн-мира – Неделя моды. В Париж съехались самые популярные модели мира, которые уже успели погулять легендарными подиумами, и актрисы, стремящиеся присмотреть для себя новые брендовые наряды.
55-летняя икона стиля Моника Беллуччи также среди гостей. В сети она показала фото, где запечатлена рядом со знаменитым стилистом по прическам Джоном Ноллетом. Отметим, что именно создание прически для Моники Беллуччи когда-то стало первой работой Ноллет со звездой. Позже ему доверились Ванесса Паради, Джонни Депп, Николь Кидман, Ума Турман, Марион Котийяр, Диана Крюгер и Милен Фармер.
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Но вернемся к Беллуччи. Актриса славится тем, что умеет сделать черный наряд невероятно эффектным, в пример многим звездам. Это свое умение она продемонстрировала и во время нового выхода в Париже.
Актриса блистала в черном монохромном образе, который является трендовым в этом сезоне. Моника Беллуччи одела черные широкие брюки с завышенной талией, к которым подобрала шелковую блузу и атласный пиджак. Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и лаконичным украшениям, которые выглядели непревзойденно.
Отметим, поклонники по достоинству оценили эффектный образ.
«Не могу поверить, ты совершенна», «Очень стильный наряд», - пишут ей в комментариях к фото.
Отметим, на неделе моды в Париже Беллучи посетила показ новой коллекции Alexandre Vauthier. С этим дизайнерским брендом она сотрудничает уже несколько лет, поэтому не смогла пропустить презентацию его одежды.
Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».
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