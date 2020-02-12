Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила откровенным нарядом, выставив напоказ роскошное тело

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Никитюк рассказывает фанатам о том, что записала свою первую песню, которая уже доступна у нее во влоге.

«Надеюсь вам понравится.. ведь ещё 8 песен и будет альбом», - говорится в сообщении.

При этом Никитюк сопроводила пост элегантной фотографией в одном пиджаке и штанах, которые набросила на голое тело. А из-за необычной укладки, поклонники звезды не сразу ее узнали.

«Я вас не узнала. Да, очень красивая девушка», «Да...очень красивая девушка.Я вас сразу не узнала», «браво, так держать, безупречный образ», «Ти чучуть похожа на Юрем из Великолепного столетия», «Леся ти просто бомба,пуля,ракета», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм ведущая показала стройное тело в обтягивающих темных лосинах и такого же цвета кофте. Причем для большей пикантности Леся наклонилась и сверкнула пятой точкой, показывая тем семым не то лосины, хорошо сидящие на ней, не то саму стройную фигуру после отдыха.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

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