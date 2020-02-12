Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

В этот раз в разделе Стори в Инстаграм ведущая показала стройное тело в обтягивающих темных лосинах и такого же цвета кофте. Причем для большей пикантности Леся наклонилась и сверкнула пятой точкой, показывая тем семым не то лосины, хорошо сидящие на ней, не то саму стройную фигуру после отдыха.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы. Леся не осталась равнодушна к вопросам и поэтому рассказала о своих правилах похудения.

По словам Леси, она не особо много делает для похудения, так как у нее просто нет на это времени:

«"# ХудеемСЛесей Это просто хэштег .. я ничего не делаю чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я Им все .. ну почти! Уже 2 года я не Им тяжелый Свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе избавилась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю», - поделилась секретами красоты Никитюк.

Также в пятницу ведущая представила пикатное фото, появившись перед поклонниками в одном комбинезоне, едва прикрывающем ее достоинство. Однако, чтобы подогреть интригу, Леся решила дополнить кадр другим образом, для сравнения.

На следующем фото, опубликованном в понедельник, звезда показала себя в обычном образе, без макияжа и кучей пакетов в руке, а чтобы пример двух нарядов был более показательным, Никитюк показала коллаж из снимков в Инстаграм несколько часов назад.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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