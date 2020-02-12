Известная украинская исполнительница Оля Полякова засветила на камеру роскошные формы в прозрачном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram.
Так, звезда позирует коротком пиджаке, из-под которого красуется прозрачное белье. На ногах исполнительницы заметны красивые черные чулки и туфли на каблуке.
Однако поклонники Поляковой не имели возможности что-либо сказать. Кадр звезда опубликовала у себя в Сторис.
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Как сообщалось ранее, певица Оля Полякова в многомиллионном городе за границей случайно встретила знакомую.
Артистка поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм. Так, по словам Оли, она вызвала "убер" в Нью-Йорке в США, и по чистой случайности водителем оказалась сестра ее парикмахера.
"Ребята, можете себе представить? Вызвала Убер, просто случайно в Нью-Йорке и приезжает девушка, вот такая симпатичная, и оказывается, что она родная сестра моего парикмахера Леши Андерсона. Вот как? В многомиллионном городе вот так вот случайно мы встретились. Это невероятно, круто!", - поделилась Полякова.
Также артистка похвасталась шикарными кадрами, сделанными на фоне Манхэттена с катера. На город уже упали сумерки и небоскребы засветились мириадами "звездочек"-огоньков. Оля предстала в шубке светлого цвета, с распущенными волосами и минимумом косметики на лице.
"Сзади меня горят здания Манхэттена... очень красиво, скажите?", - певица даже и не пыталась скрыть свой восторг, улыбаясь в объектив и буквально визжа от момента.
Напомним, Полякова зажгла с дочерьми и взорвала сеть ярким видео.
Как сообщала Politeka, Полякова показала повзрослевшую дочь-красавицу: «Вот это котенок!».
Также Politeka писала, что малолетняя дочь Поляковой устроила взрослую фотосессию в прозрачном платье.