Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит из-за коварной болезни потерял тестя

Об этом пишет издание Sabah.

По информации местных СМИ, вчера, 12 февраля, в больнице от онкологии скончался отец Фахрие Эвджен.

Звездная семья до последнего момента верила, что им удастся побороть болезнь, но метастазы успели распространиться по организму.

Как известно, тестю Бурата Озчивита поставили страшный диагноз еще два года назад. Рост опухоли прогрессировал, поэтому медики решили удалить мужчине часть желудка, надеясь, что это позволит предотвратить распространение метастаз

Для актрисы и всей звездной семьи внезапная кончина Рамазана Эвджена стала настоящей неожиданностью. Пока неизвестно, где и когда пройдут похороны. Члены семьи звезды "Великолепного века" еще не подтвердили печальную новость.

Стоит отметить, что Фахрие Эвджен всегда была очень близка с родителями. Именно они первыми заметили творческий потенциал дочери и решили поддержать ее желание стать актрисой. Поначалу артистке доставались эпизодические роли, но в 2013 году она сыграла главную героиню в сериале «Королек — птичка певчая», после чего карьера Фахрие резко пошла вверх.

Через какое-то время Фахрие познакомилась с Бураком Озчивитом, который уже тогда считался турецким секс-символом. Пышная свадьба звезд состоялась в 2017 году, а через пару лет на свет появился наследник.

Ранее мы рассказывали о том, что Бурак Озчивит из "Великолепного века" стал отцом. Радостное событие для турецкого актера произошло 13 апреля 2019 года.

Как известно, Бурак Озчивит женат на 32-летней актрисе Фахрие Эвджен. По сообщениям журналистов, 13 апреля у пары родился сын, которого назвали Каран. Его вес 3,67 килограммов, а рост — 52 сантиметра.

«Бурак, я поздравляю Вас и Вашу очаровательную супругу с рождением мальчика! Пусть будет здоровым и порядочным человеком, как и его родители! Пусть будет гордостью!», «Не могу поверить, что это случилось! Бурак и Фахрие, ждет фотографий!», «Мне казалось, что Фахи чуть ли не всю жизнь беременная ходит. Ура-ура! Свершилось!» – поздравили поклонники Бурака с рождением наследника.

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