Популярная певица, экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева появится на обложке модного журнала

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net . Брежневу сняли для обложки весеннего номера Сosmopolitan. Для обложки она снялась в красивом платье с необычным принтом и сапогах. На втором снимке для журнала Брежнева появилась в бежевом летнем костюме.

«Весна уже наступает!!!! С новой, двойной обложкой cosmopolitan… Внутри - заряд весенней энергии, новое интервью и немного секретиков», - сообщила Вера.

За короткое время пост артистки собрал почти 60 тысяч лайков. Не сдержался и муж артистки Константин Меладзе, оставив лайк на фотографии своей возлюбленной. Поклонники Веры стали хвалить ее за прекрасный образ и внешний вид.

«Ну как тобой не восхититься!», «Классные образы! Смотрятся», «Ну ты даешь», «Красивейшая девушка», " Какая крутая облооожкааа!!!" - пишут фолловеры.

Но нашлись и те, кто обратил внимание на экстремальную худобу Брежневой. Артистка действительно сильно похудела в последнее время.

«Вера кушать тебе надо... Исхудала совсем», «Больше не худей.. а то становишься похожей на всех этих "искуственных"», - пишут обеспокоенные поклонники.

Ранее мы писали, что 38-летняя Вера Брежнева опубликовала фотографию в купальнике. Девушка устроила февральский заплыв на свежем воздухе в бассейне с подогревом. Она назвала этот день днем своих удовольствий. Снимки произвели фурор среди поклонников Веры.

«Божественный вид», «Личное счастье любит тишину...», «не показывайте это Меладзе», «бомба-ракета», «Красота!!! Вы в своей морской стихии, Вера!!! Фея воды», - пишут они.

Напомним, что Константин Меладзе "выпустил своего зверя" после признания Брежневой о разводе: "Браво!".

Politeka сообщала, что Вера Брежнева без белья показала "подарок" для Меладзе в бездонном декольте: "Аппетитная".

Также Politeka писала, что Брежнева устроила ночью пикантные развлечения с подругой: "Куда делся Меладзе?".