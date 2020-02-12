Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала новий образ для свята

На фото Брежнєва позує в синьому платті без білизни і з глибоким декольте. Образ Віра доповнила намистом з дорогоцінних каменів. Волосся співачка вирішила залишити розпущеним. Кадри були зроблені досить крупно і невідомо, де позувала для фото артистка. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"До 14 лютого готова", - підписала фото Брежнєва.

Фанати встигли поставити 60 тисяч лайків за годину і написали безліч коментарів:

"Що то збільшувалася або мені здавалося", "Так, сивину ось зафарбувала", "Як завжди, шикарна", "Еталон краси, я теж готовий", "яка Апетитна", "Прекрасна", "Розкішна", "Всім потрібна Віра", "Ух ти, яка красуня", "Просто бомба", "Віра, ви красиві і загадкові", "Краса страшна сила", "Приголомшлива віра", "Ви просто богиня", "Захоплююся вашою природною красою", "Модний колір", "Ось це готовність. Приголомшлива", "Я не вмію жити по-іншому", "Вірочка, ви красуня, ви мій ідеал".

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу.

цього разу Віра здивувала серією кадрів з відпочинку. Сама артистка позувала в природному і милому вигляді, засвітивши лише чорний спортивний костюм. На кадрі видно, що співачка без макіяжу і будь-яких укладок, а також ховає очі за сонцезахисними окулярами. А сама вона збирається на прогулянку, що вона також зазначила в соціальній мережі Instagram, де опублікувала фото.

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А ще Politeka писала, що Брежнєва в спортивному костюмі здивувала розкішним відпочинком без Меладзе

Також Politeka повідомляла, що Брежнєва влаштувала вночі пікантні розваги з подругою



