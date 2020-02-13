Півроку тому з'явилася інформація про розлад у сім'ї 38-річної співачки Віри Брежнєвої і 56-річного продюсера Костянтина Меладзе. У парочки лопнули нерви і вони відгукнулися на чутки

Зокрема, сварку пов'язують з можливим романом Меладзе. Йому приписують романтичний зв'язок з учасницею групи "ВІА Гра" - 31-річною Ерікою Герцег. Меладзе поспішив виправдатися і заявив, що чутки безпідставні, так як вони з молодою блондинкою просто працюють разом і нічого більше.

Брежнєву розлютували строкаті заголовки ЗМІ про їх розлучення з Меладзе, і вона вирішила розповісти правду в одному з глянцевих журналів. За її словами, у чоловіка просто немає часу на зради, оскільки він одночасно займається п'ятьма музичними проектами, до того ж встигає приділяти час їй і дітям. 

"Ну просто браво, товариші ньюсмейкери, спасибі, відкрили очі", – іронізує Віра.

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Брежнева, Меладзе

Також Віра розкрила правду, як сам Меладзе реагує на подібні чутки. За її словами, продюсер з гумором ставиться до "відносин на стороні". Одного разу він прислав їй скріншот новини про розлучення - вони разом посміялися. 

Однак жарти жартами, але довго терпіти Віра не має наміру.

"Мене найбільше засмучує, коли відгукуються погано про мою сім'ю, тоді я починаю звіріти", – зазначає зірка.

Нагадаємо, Брежнєва і Меладзе узаконили свої стосунки в 2015 році. Правда, оточення пари говорило, що їхні стосунки тривають вже близько 10 років, але Костянтин тримав їх потай, так як тоді ще був одружений на Яні Сумм.

віра брежнєва

Спільних дітей у пари немає. Віра виховує двох дочок (19-річну Соню від бізнесмена Віталія Войченка і 10-річну Сару від олігарха Михайла Кіпермана), а Костянтин - трьох від попереднього шлюбу.

Раніше ми повідомляли, Брежнєва піддалася жорсткій критиці з боку російського продюсера Євгена Фрідлянда. На думку останнього, Брежнєва не годиться на роль члена журі у новому танцювальному шоу "Dance Революція". Продюсер повідомив у себе в Instagram, що співачка нічого не розуміє в танцях, та й естраді в цілому.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

Також Politeka писала, що Брежнєва у відвертому вбранні стривожила заявою