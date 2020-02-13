Півроку тому з'явилася інформація про розлад у сім'ї 38-річної співачки Віри Брежнєвої і 56-річного продюсера Костянтина Меладзе. У парочки лопнули нерви і вони відгукнулися на чутки

Зокрема, сварку пов'язують з можливим романом Меладзе. Йому приписують романтичний зв'язок з учасницею групи "ВІА Гра" - 31-річною Ерікою Герцег. Меладзе поспішив виправдатися і заявив, що чутки безпідставні, так як вони з молодою блондинкою просто працюють разом і нічого більше.

Брежнєву розлютували строкаті заголовки ЗМІ про їх розлучення з Меладзе, і вона вирішила розповісти правду в одному з глянцевих журналів. За її словами, у чоловіка просто немає часу на зради, оскільки він одночасно займається п'ятьма музичними проектами, до того ж встигає приділяти час їй і дітям.

"Ну просто браво, товариші ньюсмейкери, спасибі, відкрили очі", – іронізує Віра.

Також Віра розкрила правду, як сам Меладзе реагує на подібні чутки. За її словами, продюсер з гумором ставиться до "відносин на стороні". Одного разу він прислав їй скріншот новини про розлучення - вони разом посміялися.

Однак жарти жартами, але довго терпіти Віра не має наміру.

"Мене найбільше засмучує, коли відгукуються погано про мою сім'ю, тоді я починаю звіріти", – зазначає зірка.

Нагадаємо, Брежнєва і Меладзе узаконили свої стосунки в 2015 році. Правда, оточення пари говорило, що їхні стосунки тривають вже близько 10 років, але Костянтин тримав їх потай, так як тоді ще був одружений на Яні Сумм.

Спільних дітей у пари немає. Віра виховує двох дочок (19-річну Соню від бізнесмена Віталія Войченка і 10-річну Сару від олігарха Михайла Кіпермана), а Костянтин - трьох від попереднього шлюбу.

Раніше ми повідомляли, Брежнєва піддалася жорсткій критиці з боку російського продюсера Євгена Фрідлянда. На думку останнього, Брежнєва не годиться на роль члена журі у новому танцювальному шоу "Dance Революція". Продюсер повідомив у себе в Instagram, що співачка нічого не розуміє в танцях, та й естраді в цілому.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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